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19августа
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сегодня, 17:03 0

Большинство опрошенных Амур.инфо не поддерживают обязательную эвакуацию при ЧС

Большинство опрошенных Амур.инфо не поддерживают обязательную эвакуацию при ЧС
Фото: 28.mchs.gov.ru

Большинство опрошенных на Амур.инфо не поддерживают обязательную эвакуацию во время ЧС. В поддержку этой меры выступили в общей сложности 357 участников опроса. Противниками принуждения к эвакуации обозначили себя 637 проголосовавших.

«Как вы относитесь к идее узаконить обязательную эвакуацию во время ЧС?» – на этот вопрос с 5 по 14 августа ответили 1 003 читателя Амур.инфо.

Голоса тех, кто поддерживает такое решение, распределились следующим образом. «За, люди в стрессовой ситуации сами не могут объективно оценить степень риска», – считают 129 респондента (12,9 % от всех участников голосования). «За, это поможет спасателям и властям сосредоточить силы на решении других задач», – высказались 76 человек (7,6 %). «За, из-за оставшихся спасатели рискуют своей жизнью», – отметил 71 участник голосования (7,1 %). «За, оставаясь на месте, люди рискуют жизнью», – уверены 58 опрошенных (5,8 %). «За, это затратно – доставлять людям провизию и воду», – подсчитали 23 читателя (2,3 %).

Противников обязательной эвакуации оказалось больше – 637 против 357. И вот как они аргументировали свои решения. «Против, пусть люди пишут официальный отказ и обеспечивают себя самостоятельно», – предложили 289 человека (28,8 %). «Против, так как это развяжет руки мародерам», – подозревают 144 опрошенных (14,4 %). «Против, так как обязательная эвакуация – это нереально», – уверены 117 респондентов (11,7 %). «Против, так как люди не хотят бросать своих животных», – объяснил 71 участник опроса (7,1 %). «Против, не устраивают условия, предоставляемые в ПВР», – высказались 16 проголосовавших (1,6 %).

Строку «Другой вариант» выбрали 9 человек (0,9 %). Большинство из них высказались против принуждения пострадавших людей. «Конституция гарантирует россиянам свободу передвижения и выбор места жительства, только власть совсем забыла про эту книжицу», – подозревает читатель. «Против! Людям виднее, как поступить, а любые законы, ограничивающие права человека в нашей стране всегда используются во зло», – уверен следующий респондент. «Против. И выбор первых трех ваших вариантов из против», – объяснил аноним. «Считаю, что только детей нужно обязательно эвакуировать, взрослые пусть сами решают», – предложил опрошенный. «За, но при предоставлении полной компенсации за все имущество», – высказался читатель.

«ЧС ЧСу рознь», – отметил проголосовавший. «Исключить максимально ЧС!» – предложил следующий респондент. Еще один на поставленный вопрос загадочно ответил одним словом – «тщательно». А последнему опрошенному в категории «Другой вариант» вообще не понравился поставленный вопрос.

Тем временем редакция Амур.инфо запускает новое голосование. Оно приурочено к началу Дня знаний. Тема опроса: «Согласны ли вы вместо покупки цветов 1 сентября отдать деньги на благотворительность?»

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