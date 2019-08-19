Рысь вплавь перебралась из России в Китай через Амур (видео)

Фото: Скриншот видео

Рыбак из Китая снял на видео рысь, которая переплывала реку Амур из России в Китай. В социальных сетях КНР кадры необычного путешествия животного появились 17 августа.

Портал Biang сообщает, что, добравшись до берега, животное убежало в лес. Управление охраны природы Хэйхэ пока не прокомментировало курьезный случай.

«Зверь плыл из России. Когда я приближался к нему на лодке, я думал, что это косуля. Потом приблизился, и испугался: похоже на тигра. Мне аж страшно стало. Но потом увидел у него в ушах кисточки, и подумал, что мал он для тигра. Я решил посмотреть, как он доберется до берега. Он доплыл и убежал в лес. Красивый!» – сообщил журналистам снявший видео очевидец.

Видео: портал Biang