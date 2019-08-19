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19августа
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сегодня, 16:12 1

В Благовещенске мотороллер опрокинулся после столкновения с автобусом (видео)

В Благовещенске мотороллер опрокинулся после столкновения с автобусом (видео)

В Благовещенске при столкновении маршрутного автобуса и мототранспортного средства с кузовом пострадал человек. Авария произошла на Игнатьевском шоссе.

На кадрах, сделанных очевидцем на месте происшествия, видна задняя часть автобуса и опрокинувшийся мокик. Возле него лежит человек. Рядом находится машина скорой помощи, с пострадавшим работают медики.

Как сообщили в ОГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, при столкновении маршрутного автобуса и мототранспорта, случившемся в 15:37, пострадал человек. На месте ДТП работает экипаж дорожно-патрульной службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

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#ДТП

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Доездился бесил невероятно в час пик 20 км по центру дороги

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