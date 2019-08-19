В Благовещенском районе граждане Китая незаконно добывали песок (фото)

Фото: instagram.com/mpr_amur

15 августа сотрудниками минприроды Амурской области была пресечена незаконная добыча полезных ископаемых гражданами Китая. Информация об этом появилась в Инстаграме министерства.

Добыча велась в Благовещенском районе, на землях сельскохозяйственного назначения. Целью китайцев был песок. Для этого задействовали экскаватор без государственного регистрационного знака. Транспортировка осуществлялась двумя грузовыми самосвалами.

Как отмечается, участники добычи не смогли предъявить ни документов на используемую спецтехнику, ни лицензии на право пользования недрами с целью добычи песка. Действия этих лиц подпадают под административную статью. Экскаватор и самосвалы были изъяты и помещены на специализированную стоянку. Минприроды проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и причастных лиц.

Также оказалось, что граждане КНР, осуществлявшие незаконную добычу, вели трудовую деятельность в нарушение законодательства РФ. Их привлекли к ответственности по соответствующей административной статье.