Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:10 4

В Благовещенском районе граждане Китая незаконно добывали песок (фото)

В Благовещенском районе граждане Китая незаконно добывали песок (фото)
Фото: instagram.com/mpr_amur

15 августа сотрудниками минприроды Амурской области была пресечена незаконная добыча полезных ископаемых гражданами Китая. Информация об этом появилась в Инстаграме министерства.

Добыча велась в Благовещенском районе, на землях сельскохозяйственного назначения. Целью китайцев был песок. Для этого задействовали экскаватор без государственного регистрационного знака. Транспортировка осуществлялась двумя грузовыми самосвалами.

Как отмечается, участники добычи не смогли предъявить ни документов на используемую спецтехнику, ни лицензии на право пользования недрами с целью добычи песка. Действия этих лиц подпадают под административную статью. Экскаватор и самосвалы были изъяты и помещены на специализированную стоянку. Минприроды проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и причастных лиц.

Также оказалось, что граждане КНР, осуществлявшие незаконную добычу, вели трудовую деятельность в нарушение законодательства РФ. Их привлекли к ответственности по соответствующей административной статье.

Просмотров всего: 415

#Китай #происшествия

распечатать


Происшествия

Появилось видео задержания в Благовещенске инспектора таможни

Общество 1

Рысь вплавь перебралась из России в Китай через Амур (видео)
Происшествия

В Амурской области мужчина задержан по подозрению в убийстве
Происшествия 1

У благовещенца украли банковскую карту с написанным на ней паролем
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    57 минут назад

    почему в нашей стране это стало нормой. сложно представить, что я приеду в китай или в другую страну и начну оприходовать чужие недра почем зря. Длительный тюремный сроки вполне остепенил бы нелегалов.

  • цеховик

    цеховик
    51 минута назад

    Тоннель под Амуром копали

  • nerro

    nerro
    50 минут назад

    почему административная статья, а не уголовная? тырили же.

  • Альтер

    Альтер
    48 минут назад

    Наверное не успели "договориться" с новым Главой)))))

    Отчего это "вдруг" взяли и поймали их ТОЛЬКО СЕЙЧАС?

    Или это очередное демонстративное показательное мероприятие-типа мы же работаем

    Или просто кто то с кем то не договорился.

    У нас в области если КАК СЛЕДУЕТ провести проверки-то Минприроды устанет протоколы выписывать

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь