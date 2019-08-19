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сегодня, 16:05 0

В Шимановске оштрафовали продавцов нелегальных дынь и арбузов

В Шимановске оштрафовали продавцов нелегальных дынь и арбузов
Фото: pixabay.com

14 августа сотрудники амурского управления Россельхознадзора провели рейды в Шимановске. Они обнаружили 173,5 килограмма арбузов и 96 килограммов дынь без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние продукции.

В отношении продавцов возбуждено два административных дела за «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)» и наложены административные штрафы, сообщает пресс-служба амурское управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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#бизнес

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