Пожарный из Усть-Ивановки смонтировал фильм о наводнении в Благовещенском районе (видео)

Фото: скриншот видео

Начальник Усть-Ивановской пожарной части фиксировал на видео события, касающиеся наводнения текущего года в Благовещенском районе. Теперь смонтированные кадры можно посмотреть на популярном видеохостинге.

В общей сложности смонтированный любительский фильм длится около 50 минут. Автор – начальник ПЧ 41 Сергей Педько, который в силу профессии был в самой гуще событий.

Видео начинается с кадров, снятых на севере Приамурья, в частности, Норске Селемджинского района – село серьезно пострадало во время паводка. Владимировка Благовещенского района в 2013 году уже переживала сильное наводнение, и люди боялись повторения событий.

В любительском фильме показано, как стоящие на берегу Зеи Владимировка и Усть-Ивановка готовятся к прибытию воды. В кадре – возведение защитного сооружения, срочная эвакуация людей и укрепление дамбы в Усть-Ивановке после размытия; затопленные дороги и поля, оповещение населения, в том числе напоминание – в случае эвакуации не забыть спустить собак с цепи.

Кадры с квадрокоптера помогают увидеть масштаб паводка 2019 в районе. Видео охватывает период с 28 июля, когда в районе только ждали прибытие большой воды, по 6 августа, когда уже стало понятно, что опасность все-таки миновала.