В Свободном повышение зарплат чиновникам отложили из-за разногласий депутатов

8 августа на сессии Свободненского городского Совета народных депутатов рассмотрели повестку с двумя спорными вопросами. Они касались внесения изменений в Положения об оплате труда муниципальных служащих и системы оплаты труда и пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного самоуправления.

На заседании отметили, что в администрации Свободного главные и ведущие специалисты, составляющие основной костяк коллектива, получают по 25-30 тысяч рублей. Администрация попросила повысить зарплаты на 30 процентов с начала года (с учётом 10-процентного апрельского повышения).

Также прозвучало, что Свободный реализует долгосрочный план социально-экономического развития города, в рамках которого запланированы дорогостоящие мероприятия. Для этого нужны квалифицированные кадры в системе органов местного самоуправления. Тут же был проведён сравнительный анализ с Белогорском, где зарплаты на соответствующих должностях примерно на 20 процентов больше, чем в Свободном. Ещё больше зарплаты в областном центре. Поэтому предлагалось повысить оклады на 20 процентов с начала этого года.

На предложение депутаты и работники администрации отреагировали по-разному.

Некоторые заявили, что в первую очередь нужно подумать о повышении зарплат наименее оплачиваемым специалистам и посмотреть, не будет ли слишком увеличена зарплата на руководящих должностях. Упомянули, что в апреле муниципальным служащим и выборным лицам уже повышали зарплату на 10 процентов. Такое повышение зарплат было запланировано, и как и все остальные расходы, согласовывалось с областным минфином.

Другие депутаты инициативу поддержали: если зарплату не повышать, то решения представительного органа будет некому выполнять.

В тоже время предложили: тем, у кого зарплаты и так выше, повышать на меньший процент, у кого ниже – на больший. С другой стороны звучали возражения против уравниловки, которая нивелирует стаж, опыт и карьерные устремления сотрудников.

«Работа каждого сотрудника будет наиболее эффективна, если он стремится со временем занять должность ступенькой выше, и материальный стимул здесь на первом месте», – высказался глава города Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что у администрации нет кадрового резерва, и когда он сам предлагает знакомым квалифицированным специалистам прийти и заняться нужным направлением работы, те думают и сравнивают: зачем идти на должность в администрацию, когда рядом платят больше или также, но при этом нет таких требований и ограничений, которые предъявляются к муниципальной службе. К тому же часто сотрудникам администрации приходится выполнять свои обязанности за пределами рабочего времени.

По мнению главы, неуместно сравнивать Свободный с Белогорском, где нет такого объёма задач по выполнению правительственного плана соцэкономразвития.

«У нас работы стало в разы больше, а штат администрации остался такой же. При этом бюджет Свободного скоро почти догонит бюджет Благовещенска, где населения в пять раз больше», – добавил Константинов.

По мнению председателя совета Андрея Мирошина, часто можно слышать претензии о большом разрыве зарплат между рядовыми сотрудниками и руководителями. По его словам, если повышать на одинаковый процент зарплату всем работникам администрации, то у простых сотрудников она вырастет, условно говоря, на пять тысяч рублей, а у руководящих на пятнадцать. Разрыв увеличится ещё больше.

Когда началось голосование депутатов, количества голосов не хватило даже для того, чтобы взять проект решения о повышении зарплаты муниципальным служащим за основу, чтобы затем обсуждать поправки. Такая же участь постигла и второй проект о системе оплаты труда выборным должностным лицам, к которым относятся глава города, председатель горсовета и его заместитель.

В итоге председатель совета предложил создать просто рабочую группу из депутатов и работников администрации, которая сформирует компромиссные предложения к следующему или к внеочередному заседанию горсовета.

Депутаты проголосовали за это решение, делегировав в рабочую группу по одному депутату от каждой из шести постоянных депутатских комиссий. Свои кандидатуры позже предложил и глава города, сообщают «Зейские огни».