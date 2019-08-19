Заместитель мэра Шимановска не сообщил о части доходов своей супруги

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По требованию прокурора муниципальные служащие администрации Шимановского района были привлечены к дисциплинарной ответственности. Причиной стали нарушения с их стороны законодательства о противодействии коррупции.

Так, прокуратура Шимановского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в районной администрации.

Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлено, что лица, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Это касается также доходов, имущества и обязательств имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В нарушение данного требования заместитель мэра Шимановска в сведениях о доходах своей супруги не указал доход на сумму более 79 тысяч рублей. Кроме того, несколько муниципальных служащих в сведениях о доходах не отразили информацию о действующих банковских счетах.

Для устранения нарушений и.о. прокурора Шимановского района внес главе района представление, которое было рассмотрено. Нарушения устранили, а служащих, их допустивших, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.