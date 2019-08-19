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19августа
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сегодня, 15:44 9

Заместитель мэра Шимановска не сообщил о части доходов своей супруги

Заместитель мэра Шимановска не сообщил о части доходов своей супруги
Фото: Амур.инфо

По требованию прокурора муниципальные служащие администрации Шимановского района были привлечены к дисциплинарной ответственности. Причиной стали нарушения с их стороны законодательства о противодействии коррупции.

Так, прокуратура Шимановского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в районной администрации.

Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлено, что лица, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Это касается также доходов, имущества и обязательств имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В нарушение данного требования заместитель мэра Шимановска в сведениях о доходах своей супруги не указал доход на сумму более 79 тысяч рублей. Кроме того, несколько муниципальных служащих в сведениях о доходах не отразили информацию о действующих банковских счетах.

Для устранения нарушений и.о. прокурора Шимановского района внес главе района представление, которое было рассмотрено. Нарушения устранили, а служащих, их допустивших, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.

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#городская власть #Шимановск

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Комментарии
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  • Хошимин

    Хошимин
    1 час назад

    ой чё щас начнётся

  • dance

    dance
    1 час назад

    Ну, АИ в своем репертуаре.. Заместитель мэра города Шимановска не указал доход, а к ответственности привлечены муниципальные служащие Шимановского района.

  • Хошимин

    Хошимин
    48 минут назад

    чё та коррупцию плохо обсуждают-с Трушем было активнее

  • Shift

    Shift
    38 минут назад

    а чего тут обсуждать?..выявили, вынесли представление, наказали..все понятно..

  • Иван Сидоренко

    Иван Сидоренко
    36 минут назад

    АИ, а напишите пожалуйста про начальника отдела Шимановского ЖКХ Усманова, который отсидел 15 суток за то, что в состоянии опьянения, без прав, управлял автомобилем и продолжает оставаться муниципальным служащим. Разве это законно?

  • dance

    dance
    35 минут назад

    Shiftа чего тут обсуждать?..выявили, вынесли представление, наказали..все понятно..


    Именно. И без роликов на ютубе обошлось, и без поучений.

  • Хошимин

    Хошимин
    31 минута назад

    там чё заммэра декларацию переписал или его сняли?

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад



    Для устранения нарушений и.о. прокурора Шимановского района внес главе района представление, которое было рассмотрено. Нарушения устранили, а служащих, их допустивших, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.



    Вот молодцы!

    Не то, что законодатели амурские.

    Быстро отреагировали, разобрались как-нибудь и наказали кого попало.



    В нарушение данного требования заместитель мэра Шимановска в сведениях о доходах своей супруги не указал доход на сумму более 79 тысяч рублей.



    А он не знал!

    Жена заначку сделала, а прокурорские спалили!

  • Томатный сок

    Томатный сок
    2 минуты назад

    у трушефобов двойные стандарты-ха ха ха

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