В Амурской области мужчина задержан по подозрению в убийстве

В ночь с 18 на 19 августа в Завитинске произошло убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель.

«Согласно материалам уголовного дела, подследственный на почве неприязненных отношений к своему 39-летнему товарищу, вызванных совместным злоупотреблением спиртными напитками, нанес последнему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», – сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска, подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время в отношении него в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.