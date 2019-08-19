Ксения Собчак: лучше насрать на стол, чем жить правильно по чужим правилам

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей скучно жить «правильно». И она намеренно выходит за рамки приличий.

«Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол, чем жить "правильно" по чужим правилам», – написала она в своем Instagram.

Пост Собчак вызвал множество откликов. Многие раскритиковали телеведущую за вызывающее поведение, отмечает газета «Взгляд».

«Очень жаль, что вам дали такое воспитание, что можете быть собой, только насрамши на чей-нибудь стол...» – пишет один пользователь.

«Только, пожалуйста, срите СЕБЕ на стол!» – призвал другой.

«А можно жить, не сдавшись и не засыпая, и радоваться жизни, не скучать и не срать на стол. Вам это не дано», – считает третий.

«А если насрут на ваш стол или на голову (у кого-то такие правила)? Будет интереснее жить?» – интересуется еще один комментатор.

Но есть и те, кто сочли комментарий Собчак поводом для шуток. «После ваших советов служба безопасности ресторана меня выгнала», – пишет пользователь.

«Абсолютно точно! Мне всегда хотелось положить на стол ноги, когда я видела, как в рестике (ресторане – прим. ВЗГЛЯД) сидят с ровненькими спиночками и так аккуратненько ножичком по тарелочке дзынь, скраб... И ротик так потихонечку открывают. А лица все такие замороженные. Ну так, манеры, помада...» – пишет в поддержку Ксении пользователь.

Собчак позднее прояснила свой комментарий. «Вы никому ничего не должны. В том числе создавать впечатление. Но про насрать – это, конечно же, ирония», – написала она.