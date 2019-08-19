У благовещенца украли банковскую карту с написанным на ней паролем

В дежурную часть полиции Благовещенска обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли телефон и сняли с карты 42 тысячи рублей.

Предварительно установлено, что в одном из кафе города у мужчины из кармана вытащили сотовый. В чехле хранилась банковская карта, на обороте которой был написан пароль. Получив выписку из банка, мужчина обнаружил, что с карты сняты 42 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди 2001 года рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает управление МВД России по Амурской области.