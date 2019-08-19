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19августа
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сегодня, 14:58 0

Амур около Хабаровска вот-вот преодолеет отметку опасного явления

Амур около Хабаровска вот-вот преодолеет отметку опасного явления
Фото: www.khabkrai.ru

Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 596 сантиметров. В ближайшие сутки он вырастет еще на 5 сантиметров. Но, по оценкам гидрологов, темпы подъема реки вблизи города стали замедляться.

В столице края сейчас подтоплено 37 жилых домов, 156 приусадебных участков, 7 огородов и 1 671 дача на островах левобережья. От Хабаровска до села Богородское пойма затоплена на 3 метра. Кроме того, залиты водой участки 8 отрезков городских автотрасс.

По данным пресс-службы регионального правительства, гребень паводка смещается у Хабаровска. Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 сантиметров, что на 30 сантиметров выше уровня опасных явлений.

От паводков страдают поселков Хабаровского, Нанайского, имени Лазо, Бикинского и Амурского районов. В общей сложности подтоплено 69 жилых домов, 372 приусадебных и 369 земельных участков. Водой залито 1 852 дачи, а также 35 проездов как между населенными пунктами, так и в самих поселениях.

Также в течение недели вода будет прибывать в реках Урми, Кур и Тунгуска в Хабаровском районе. Угроза подтоплений есть в селах Кукан, Новокуровка и Архангеловка, сообщает ИА «Восток России».

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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