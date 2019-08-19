Детские сады Благовещенска стали победителями всероссийских конкурсов

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Благовещенские детские сады названы в числе лучших в России. Это детские дошкольные учреждения № 35 и № 68.

Детский сад № 35 победил во всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России». Федеральный экспертный совет системы образования определил финалистов после комплексного анализа всех учреждений-участников. В конкурсе приняли участие более 32 тысяч детских садов со всей России и только 500 стали лучшими, в том числе, и благовещенский детский сад.

Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Татьяна Храмова, в рамках конкурса необходимо было показать, как организованы образовательный процесс и хозяйственная деятельность, отразить участие педагогов и воспитанников в различных конкурсах, обмен наработанным опытом с коллегами в сфере дошкольного образования. Кроме того, учитывалась вовлеченность родителей в совместные образовательные проекты. Все наработки педагогов сопровождались фото- и видеопрезентациями.

Например, педагогами учреждения разработаны уникальные авторские программы развития детей с интеллектуальными нарушениями. В детском саду работает консультационный центр, где занятия ведут логопеды и учителя-дефектологи. В прошлом году порядка 40 детей прошли эти образовательные курсы.

В образовательную программу одного из корпусов сада включены методики тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивающие иммунные возможности детского организма. Также в ДОУ проводятся занятия лечебной физкультуры и йоги, дети занимаются на специальных тренажерах для профилактики сколиоза и плоскостопия.

Еще одна победа – у благовещенских воспитателей центра раннего развития детей города Благовещенска (детский сад № 68) в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной организации–2019» во всероссийском открытом конкурсе. Организаторы конкурса отметили удобную навигацию сайта: на нем представлена полная информация о деятельности учреждения, методических программах. Здесь оперативно размещается полезная информация и новости для родителей, также отражена вся необходимая документация, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.