В Амурской области при столкновении грузовика с внедорожником погибли двое (видео)

По факту смертельного ДТП в Архаринском районе возбуждено уголовное дело. В воскресенье, 18 августа, на автодороге в районе поворота на село Каменка Архаринского района столкнулись грузовик и внедорожник.

Фура съехала с дороги. Разбитый внедорожник остался на обочине. По данным управления МВД России по Амурской области, в результате ДТП двое пассажиров внедорожника погибли. Водитель и еще один пассажир внедорожника получили травмы. Пострадавших доставили в Бурейскую больницу.

Следственным подразделением МО МВД России «Бурейский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц». За это предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

«Причины и обстоятельства автоаварии будут установлены в ходе расследования», – прокомментировали в управлении МВД России по Амурской области.