Овощи фрукты в багаже россиян будут проверять строже

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С 19 августа на нескольких пунктах пропуска через госграницу начали действовать новые правила фитосанитарного контроля. Это экспериментальный проект, который продлится до 2022 года.

Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, у гражданина потребуют фитосанитарный сертификат. При отсутствии документа продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат. Далее таможня отправит информацию через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в Россельхознадзор. Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Такие правила вводятся на нескольких пунктах пропуска через госграницу. В частности, это пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.

Проверять наличие фруктов и овощей в багаже таможенники будут также на трех автомобильных пунктах пропуска: Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Кстати, такие же правила провоза овощей, фруктов и цветов действуют и в других пунктах пропуска, только там осматривать багаж должны представители Россельхознадзора.

Под правила подпадают многие фрукты, например, ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые. Также правила действуют в отношении многих овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля, сообщает «Российская газета».

Как сообщало Амур.инфо, Россельхознадзор с 10 августа приостановил ввоз из Китая фруктов в Россию. Запрет распространен на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. Причина – поставки зараженной продукции из Поднебесной.