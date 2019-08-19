В Приамурье за сутки вода ушла еще с двух подворий

Фото: 28.mchs.gov.ru

На 19 августа в Приамурье остаются в воде 25 придворовых территорий. По сравнению с 18 августа их стало на две меньше. Так, вода ушла из Мазановского района, там остаются подтопленными 3 подворья.

В Благовещенске подтоплено 8 подворий, в Белогорском районе – 4, в Благовещенском районе – 1, в Ивановском районе – 9. 325 дачных участков остаются подтопленными в Белогорске. Продолжает работу пункт временного размещения в Новокиевском Увале Мазановского района, где размещены 6 человек. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 154 человека, 38 единиц техники, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Просмотров всего: 93

#наводнение

распечатать

Любовь Чуприна