Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 0

В Приамурье за сутки вода ушла еще с двух подворий

В Приамурье за сутки вода ушла еще с двух подворий
Фото: 28.mchs.gov.ru

На 19 августа в Приамурье остаются в воде 25 придворовых территорий. По сравнению с 18 августа их стало на две меньше. Так, вода ушла из Мазановского района, там остаются подтопленными 3 подворья.

В Благовещенске подтоплено 8 подворий, в Белогорском районе – 4, в Благовещенском районе – 1, в Ивановском районе – 9. 325 дачных участков остаются подтопленными в Белогорске.

Продолжает работу пункт временного размещения в Новокиевском Увале Мазановского района, где размещены 6 человек.

В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 154 человека, 38 единиц техники, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Просмотров всего: 93

#наводнение

распечатать


Наводнение 2019

В Амурскую область поступили первые федеральные средства для подтопленцев
Наводнение 2019

В Белогорске за сутки вода ушла с 25 дачных участков
Наводнение 2019 1

Опасных цианидов в воде и почве в подтопленных селах Мазановского района не найдено

Наводнение 2019

В Приамурье остаются подтопленными 27 придворовых территорий
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь