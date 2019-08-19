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19августа
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Водитель, выживший в ДТП под селом Волково, ищет очевидцев аварии

Водитель, выживший в ДТП под селом Волково, ищет очевидцев аварии

Водитель, выживший в аварии возле села Волково, обращается за помощью очевидцев ДТП. В понедельник, 19 августа, недалеко от Волкова столкнулись Toyota Ipsum и Subaru Legasy. От сильного удара автомобили выбросило с дороги.

«Я ехал со стороны Волкова. Впереди и позади меня двигались машины, скорость у всех была около 60 километров в час. Навстречу двигался поток – грузовик, легковушки. Вдруг на встречу вышел "ипсум", он пошел на обгон и понял, что не успеет завершить маневр. Пытался вернуться в свою полосу, но было уже поздно – по касательной зацепил мою машину. Все произошло в доли секунды – нас вышвырнуло с дороги. Выстрелили подушки безопасности. Я и пассажир были пристегнуты, поэтому не получили серьезных травм. Моя машина уничтожена», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» водитель «субару».

В управлении ГИБДД России по Амурской области подтвердили: авария произошла в 11:25 на 13-м километре дороги Благовещенск – Гомелевка. «В результате ДТП были травмированы три человека. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося», – прокомментировали в ведомстве.

После удара «тойота» также съехала с дороги и опрокинулась. Пострадавшие находились в минивэне.

Тем временем водитель «субару» беспокоится, что его хотят сделать виновным в аварии. «Они сразу вышли из машины, стали кричать, что это я выехал на встречную, что это я виноват. Поэтому прошу всех, кто мог зафиксировать момент ДТП, обратиться ко мне, чтобы восстановить справедливость», – говорит мужчина. Номер его телефона: +7-914-608-51-65.

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#ДТП

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    37 минут назад

    а с погибшими все нормально там?

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