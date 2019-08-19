Из Амурской области уходит тепло: прогноз погоды на 20 августа

Фото: Амур.инфо

19 августа в Амурской области облачно с прояснением, местами дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем восточный, юго-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами с порывами – до 13 метров.

Температура ночью составит 8...13, местами по северу – не выше 7 градусов. Днем будет 18...23, местами по северу – около 15 градусов тепла. В Благовещенске ночью переменно облачно, днем облачно, без осадков. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем юго-восточный – 2-7 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 10...12, днем – 20...22 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова