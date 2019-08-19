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сегодня, 14:05 0

В Амурскую область поступили первые федеральные средства для подтопленцев

В Амурскую область поступили первые федеральные средства для подтопленцев

Амурская область поучила первые деньги из резервного фонда правительства РФ, предназначенные на выплаты пострадавшим от наводнения амурчанам. Первые два транша на 19 и 56 миллионов рублей в понедельник, 19 августа, направят на счета тех, кто признан пострадавшими от паводка.

Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказала министр социальной защиты населения региона Наталья Киселёва.

В ближайшее время деньги можно будет получить на банковские карты или через отделения «Почты России». Это касается тех амурчан, чьи документы на выплату были оформлены и прошли проверку в числе первых.

В правительстве Амурской области напоминают, что единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека выплачивается лишь в том случае, когда человек «постоянно проживает и зарегистрирован (на момент ЧС) по месту жительства в жилом помещении, подвергшемся паводку, условия жизнедеятельности которого были нарушены в результате ЧС».

Под понятие «нарушенные условия жизнедеятельности» попадают случаи, когда весь населенный пункт в результате паводка был отрезан водой и лишен транспортного сообщения, а также, когда было отключение электричества более чем на сутки, нарушено снабжения питьевой водой, а в переувлажненном помещении теперь невозможно жить без вреда для здоровья. В последнем случае речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия, уточняют в пресс-службе правительства Амурской области.

Отмечается, что в ряде территорий региона наблюдались все показатели чрезвычайной ситуации: люди несколько дней не имели возможности выехать за пределы поселка или вернуться в него, оставались без света, в результате чего приходила в негодность бытовая техника, портились продукты питания, нельзя было прокипятить воду для питья. Поэтому холодильники и плиты относят к предметам первой необходимости.

В списки на выплату по 10 тысяч рублей, в частности, уже включено более 600 жителей только одного Мазановского района, где вода затопила не только, но и дороги, в селах из-за угрозы замыкания было отключено электроснабжение, река залила питьевые колодцы. Некоторые дома отсырели настолько, что влажность в них доходила до 90 %, а электрическая проводка представляла опасность для жизни.

Тем, кто лишился в результате наводнения имущества и жилья положены другие компенсации – 50 тысяч и 100 тысяч рублей.

Все прошедшие выходные в Мазановском районе продолжалась активная работа по сбору заявлений от граждан, формирование списков на федеральную выплату, проверка документов по линии МЧС и МВД. Специалистам территориального управления соцзащиты на помощь пришли коллеги из Бурейского и Свободненского районов. Оказывают на месте помощь в составлении реестров и четыре специалиста от управления информатизации.

Как отметила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва, работа будет продолжаться, пока все пострадавшие в связи с ЧС не получат помощь. Одновременно с осуществлением компенсационных выплат в регионе уже начался этап другой масштабной по своему объему работы – восстановление пострадавших от воды домов, подготовка их к предстоящим холодам, поиск временного или постоянного жилья для тех, кто его утратил.

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#наводнение #областная власть #российская власть #финансы

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