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Благовещенцев приглашают участвовать в акции «Ночь! Кино! Библиотека!»

Благовещенцев приглашают участвовать в акции «Ночь! Кино! Библиотека!»
Фото: instagram.com/minkultamur

24 августа с 18:00 до 20:00 Амурская областная детская библиотека Благовещенска приглашает детей и взрослых в летний читальный зал на акцию «Ночь! Кино! Библиотека!» (6+). Она состоится в рамках всероссийской акции «Ночь кино–2019».

Юных кинолюбителей ждут встреча с писателями и интересные интерактивные зоны на тему кино: «Перевертыши названий», викторина «Крылатые фразы мультфильмов», сортировка кадров «Верни героев в свой мультфильм», пазлы, мастер-классы. С 19:00 на свежем воздухе будет работать киносерпантин: просмотр мультфильмов и ералаша.

Мероприятие состоится на территории, прилегающей к библиотеке, по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 1 (площадь Победы). Вход свободный. В случае непогоды акция переносится в здание библиотеки, сообщает в Инстаграме министерство культуры и национальной политики Амурской области.

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#культура #отдых

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