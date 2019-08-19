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19августа
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сегодня, 13:39 0

Девочка, попавшая с семьей в аварию в Хабаровске, скончалась

Девочка, попавшая с семьей в аварию в Хабаровске, скончалась
Фото: www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

11 августа волонтер и администратор группы помощи животным Тынды «Хвостики» Мария Илюхина вместе с семьей попала в серьезное ДТП под Хабаровском. Как сообщало Амур.инфо, наиболее тяжелые травмы получила 12-летняя дочь Марии – Вероника. У нее диагностировали ушиб мозга тяжелой степени, тяжелая сочетанная травма и перелом голени.

Врачи доставили девочку в реанимацию. 16 августа, не выходя из комы, она скончалась. Веронику 20 августа должны забрать в Тынду. Дата прощания с девочкой пока не сообщается, пишет газета «БАМ».

Сама Мария находится в больнице с переломом обеих рук, черепно-мозговой травмой, переломом челюсти, пострадали ноги. У супруга сломаны ключица и обе ноги.

«Просим всех неравнодушных помочь Илюхиной Марии и ее семье в это тяжелое время. Помочь человеку, которая отдает всю себя на помощь братьям нашим меньшим, которая спасла не один десяток маленьких жизней», – сообщает издание.

Реквизиты для перевода: Сбербанк 4276 0300 1526 0454 (получатель Козловский Иван Викторович, муж Марии). Телефон привязан к карте: 8 914-044-24-50.

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#Дальний Восток #ДТП #помощь

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