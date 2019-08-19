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19августа
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сегодня, 13:39 0

У женщины с двойной маткой родились дочь и сын с разницей в два месяца

У женщины с двойной маткой родились дочь и сын с разницей в два месяца
Фото: www.facebook.com

Необычный случай произошел в Казахстане. Женщина с аномалией развития матки родила близнецов. Один из них появился на свет через два месяца после другого. Об этом сообщил официальный сайт Министерства здравоохранения республики.

Дочь весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра появилась на свет 24 мая на сроке 25 недель. А спустя два месяца и 16 дней, 9 августа, 29-летняя Лилия Коновалова с помощью кесарева сечения родила сына весом 2,9 килограмма и ростом 50 сантиметров.

По словам врачей, это большая редкость. По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов.

Сейчас у мамы и малышей все хорошо. Как признается Лилия, беременность протекала очень тяжело и врачи рекомендовали все время лежать и выходить из дома как можно реже.

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#дети #жизнь #здоровье

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