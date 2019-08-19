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19августа
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сегодня, 13:31 0

Белогорские таланты увидят «Золотое кольцо России»

Белогорские таланты увидят «Золотое кольцо России»
Фото: fashionbookkids.ru

Воспитанники Детской школы искусств Белогорска познакомятся с историческими городами «Золотого кольца России». Самым одаренным ребятам от минкультуры Амурской области подарены 5 путевок на участие в туристическом маршруте, проходящем по древним городам Северо-Восточной Руси.

«Путевки получили пятеро ребят разных отделений. Это Алина Николушенко, Станислав Данько, Семен Пронин, Михаил Шамотайло, Ангелина Надцонова», – рассказала замдиректора ДШИ по учебной работе и сопровождающая детей Юлия Попихина.

Как пишет в Инстаграме министерство культуры и национальной политики Амурской области, мероприятие по посещению городов продлится 4 дня и три ночи с 6 ноября. Отправной точкой станет Москва.

В Сергиеве Посаде – Ярославле детям покажут архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры – центра русского православия, включенного в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Затем предстоят экскурсия в музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», экскурсия в международный творческий центр «Эмалиус» в Ярославле.

Ребята посетят Ростов Великий и Переславль-Залесский, где будут представлены архитектура Кремля с его пятью храмами, Успенским собором и комплексом жилых построек, архитектурный ансамбль Красной площади, земляные валы 12 века, Никитский монастырь в Переславле-Залесском.

Также состоится экскурсия по историческим объектам Москвы.

Всего путевки от министерства культуры региона получили 44 ребенка со всей области.

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#Белогорск #визиты #дети

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