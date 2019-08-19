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19августа
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сегодня, 13:20 0

Благовещенцев просят помочь собрать в школу нуждающихся детей

Благовещенцев просят помочь собрать в школу нуждающихся детей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске объявлен сбор средств и канцелярских принадлежностей для школьников. Все желающие могут помочь подготовиться к школе детям из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детям-инвалидам, а также семьям, пострадавшим от наводнения.

В рамках акции «С миру по нитке, карандашу, линейке!» принимаются благотворительные пожертвования и взносы на приобретение ранцев, школьной формы и обуви, спортивных костюмов, лент для бантов, галстуков, носков и колготок, а также письменных и канцелярских принадлежностей.

Пункты приема помощи работают в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, дом 51/2, телефоны (4162) 54-00-48 и +7-914-577-75-43; и в комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта» по адресу: улица Рабочая, дом 95, кабинет 12, телефоны (4162) 44-31-09, +7-924-844-00-25.

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#дети #жизнь #школа

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