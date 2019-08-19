В лагере «Колосок» появится Центр для одаренных детей

Одаренные школьники Амурской области смогут развивать свои способности в уникальном для Дальнего Востока Центре выявления и поддержки одаренных детей. Работы по его созданию начались. В настоящее время под Центр реконструируется старое общежитие лагеря «Колосок».

Обновленное здание с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием общей стоимостью 215 миллионов будет готово в ноябре. Однако работа с детьми, достигшими успехов в науке, искусстве и спорте, начнется в сентябре.

«До конца года в "Колоске" для одаренных детей запланировано шесть профильных смен, длительностью по 10 дней и одна международная смена продолжительностью 21 день. Всего будет охвачено более 1 100 отличившихся по разным направлениям школьников», – сообщил руководитель ЦВПОД Кирилл Иванов.

Центр выявления и поддержки одаренных детей откроется в Приамурье в рамках подпрограммы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Цель проекта – выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта, а также создание и развитие базы данных одаренных детей Амурской области», – сообщил заместитель министра образования и науки Амурской области Олег Якутов.

На прошлой неделе работы по возведению Центра оценил зампред регионального правительства Андрей Плутенко. Андрею Долиевичу рассказали о ходе работ и сроках сдачи, сообщает региональный минобр.