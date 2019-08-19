Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 3

В лагере «Колосок» появится Центр для одаренных детей

В лагере «Колосок» появится Центр для одаренных детей

Одаренные школьники Амурской области смогут развивать свои способности в уникальном для Дальнего Востока Центре выявления и поддержки одаренных детей. Работы по его созданию начались. В настоящее время под Центр реконструируется старое общежитие лагеря «Колосок».

Обновленное здание с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием общей стоимостью 215 миллионов будет готово в ноябре. Однако работа с детьми, достигшими успехов в науке, искусстве и спорте, начнется в сентябре.

«До конца года в "Колоске" для одаренных детей запланировано шесть профильных смен, длительностью по 10 дней и одна международная смена продолжительностью 21 день. Всего будет охвачено более 1 100 отличившихся по разным направлениям школьников», – сообщил руководитель ЦВПОД Кирилл Иванов.

Центр выявления и поддержки одаренных детей откроется в Приамурье в рамках подпрограммы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Цель проекта – выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта, а также создание и развитие базы данных одаренных детей Амурской области», – сообщил заместитель министра образования и науки Амурской области Олег Якутов.

На прошлой неделе работы по возведению Центра оценил зампред регионального правительства Андрей Плутенко. Андрею Долиевичу рассказали о ходе работ и сроках сдачи, сообщает региональный минобр.

Просмотров всего: 329

#дети

распечатать


В России и мире

У женщины с двойной маткой родились дочь и сын с разницей в два месяца
Общество

Белогорские таланты увидят «Золотое кольцо России»
Общество

Благовещенцев просят помочь собрать в школу нуждающихся детей
Происшествия 3

Опубликовано видео следкома с места убийства семьи в Ульяновской области
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Хошимин

    Хошимин
    1 час назад

    фотка Центра просто супер

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Хм...

    Без средств защиты в такой "центр" заходить опасно!

  • Хошимин

    Хошимин
    1 час назад

    сколько денег отмоют на этой стройке-а потом всё это затопит Зея

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь