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19августа
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сегодня, 12:42 0

В Благовещенске задержали воришек, укравших женскую одежду из магазина (видео)

В Благовещенске задержали воришек, укравших женскую одежду из магазина (видео)

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от владельца одного из магазинов областного центра. Женщина сообщила стражам правопорядка, что из ее магазина пропали платья.

Предварительно установлено, что трое граждан – двое мужчин и одна женщина – зашли в торговую точку, сложили в пакеты женскую одежду и скрылись с товаром, не расплатившись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, изучив записи с камер наружного видеонаблюдения и опросив возможных свидетелей и очевидцев, сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей. Их задержали.

Похищенное имущество злоумышленники реализовали, вырученные денежные средства потратили на собственные нужды. Полицейские установили, что двое мужчин также причастны к краже из другого магазина.

По фактам краж следственным подразделением МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия

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