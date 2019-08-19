От амурских предпринимателей ждут заявки на льготное кредитование

Амурская региональная микрокредитная компания начала прием заявок на кредитование. Теперь предпринимателям в Приамурье доступны микрозаймы в суммах до 2 миллионов рублей сроком на 3 года по ставке от 3,62 % годовых.

«И, что важно, во всех случаях это чистая ставка, в которой нет никаких "подводных камней" и различных комиссионных продуктов, которые всюду обязывают приобретать предпринимателей, – подчеркнула директор АНО "Амурская региональная микрокредитная компания" Ольга Белоусова. – То есть предприниматель получает заём по конкретной годовой ставке, которая не будет прирастать процентами спустя день или месяц. А для оформления займа, в отличие от большинства других банков, представителям бизнеса не требуется ни открытия расчетного счета или зарплатного проекта, ни обязательного поддержания оборота».

Получить льготный заём амурские предприниматели смогут как на приобретение имущества или пополнение оборотных средств, так и на рефинансирование действующих кредитов, обеспечение участия в торгах, аукционах, тендерах и любые другие цели бизнеса.

«Займы предоставляются на любые цели, связанные с бизнесом: от обеспечения заявки на участие в торгах до пополнения оборотных средств. Даже если у предпринимателя нестандартная заявка для займа – мы поможем ему структурировать данную сделку, – отметила Ольга Васильевна. – В итоге предприниматель получает заём именно для тех целей, которые актуальны конкретно для него. И оформляет всё в упрощенном режиме: по сокращённому пакету необходимых документов и в краткие сроки».

На данный момент специалисты компании уже проконсультировали более сотни предпринимателей. Также 9 амурских бизнесменов готовятся к оформлению займа.

Узнать больше о кредитных продуктах и подобрать процентную ставку помогут по адресу: город Благовещенск, улица Зейская, 287. Также получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(4162) 770-730 и 8-914-556-36-06.

Амурская региональная микрокредитная организация открылась в Амурской области в рамках нацпроекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает минэкономразвития региона.