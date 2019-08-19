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19августа
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сегодня, 12:08 0

В России продлены сроки дачной амнистии

В России продлены сроки дачной амнистии
Фото: pixabay.com

В России вступил в силу федеральный закон, которым внесены изменения в законодательство. Срок дачной амнистии в стране продлен до 1 марта 2021 года.

До 1 марта 2021 года будет действовать упрощенный порядок оформления прав на жилые или садовые дома, построенные на садовых участках. Требуются только технический план и правоустанавливающие документы на земельный участок (если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен жилой или садовый дом).

Как сообщает в Инстаграме министерство имущественных отношений Амурской области, при этом не требуется уведомлять органы местного самоуправления о планируемом строительстве или окончании строительства жилого дома.

В целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на реконструированный садовый дом требуется направлять органам местного самоуправления уведомление об окончании строительства или реконструкции, в том числе и в отношении садовых домов, реконструкция которых была осуществлена до 4 августа 2018 года.

Не требуется получение разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, если до 1 марта 2021 года владельцы дачных и садовых участков, а также участков под ИЖС или личное подсобное хозяйство, на которых до 4 августа 2018 года началось строительство (реконструкция) жилого дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительства, направят в органы местного самоуправления уведомление о строительстве (реконструкции).

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#закон

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