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19августа
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сегодня, 11:42 0

Благовещенец увидел в логотипе бренда одежды элементы нацистской символики (фото)

Благовещенец увидел в логотипе бренда одежды элементы нацистской символики (фото)

Житель Благовещенска Павел сообщил ИА «Амур.инфо» о результатах наблюдений, сделанных им в Китае. Мужчина отмечает, что в КНР продается одежда под товарной маркой Boy, и в логотипе этого бренда можно угадать имперского орла, используемого в качестве государственной символики в третьем рейхе. Отличий мало.

«Голова орла повернута в правую сторону, в отличие от немецкого с "левой" ориентацией, и в когтях орел держит букву "О", а не дубовый венок со свастикой», – подметил благовещенец.

Павел сообщает, что одежду Boy продают в фирменных магазинах. Ее мужчина наблюдал в Циньхуандао и Харбине.

«Судя по распространенности бренда, носят китайцы ее и в других городах. Как-то не по себе становится, когда навстречу по улице к тебе идет китаец или китаянка в черной майке с белой "недосвастикой", – рассуждает амурчанин. – Странно, что китайские власти, известные своим жестким соблюдением законов внутри страны, разрешили национальной фирме использование такого логотипа, учитывая, что во время Второй мировой войны они фактически так же, как и наш народ, боролись с нацизмом, громя японских милитаристов».

Между тем, исходя из информации открытых интернет-источников, бренд Boy (Boy London) – не китайский, а британский, и уходит корнями в 70-е года. Схожесть логотипа Boy с нацистской символикой отмечают многие. К примеру, это становилось предметом обсуждения на популяром российском сайте «Пикабу».

Фирменный магазин Boy в Бэйдайхэ

Сам лейбл отвергает связь своего логотипа с нацизмом, пишет издание «Русский в Англии». «Бренд никоим образом не связан с нацизмом или дискриминацией на почве убеждений, цвета кожи или религии», – заявляет представитель Boy London. Он объясняет, что создателей лого «вдохновил орел Римской империи как признак силы. Его цель состоит в том, чтобы расширить возможности людей, а не угнетать их».

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#история #Китай

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