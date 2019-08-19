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19августа
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сегодня, 11:34 0

Из-за АЧС амурские охотники должны сдавать биоматериал диких кабанов ветеринарам

Из-за АЧС амурские охотники должны сдавать биоматериал диких кабанов ветеринарам
Фото: pixabay.com

Амурское охотуправление предупреждает: от всех кабанов, добытых при любительской и спортивной охоте, в обязательном порядке необходимо отбирать биоматериал и передавать его в ближайшую ветстанцию для исследования. В угрожаемых зонах распространения АЧС охота запрещена.

Для исследования нужны куски 5 на 5 сантиметров легкого, селезенки и сердца животного.

По информации амурского охотуправления, заболевание среди диких свиней зарегистрировано в Приморье.

При обнаружении больных и павших диких кабанов, а также несанкционированных захоронений погибших свиней амурчанам необходимо сообщить охотпользователям или сотрудникам управление по охране животного мира, органам ветеринарии, в местные органы власти. Ветеринарные специалисты должны будут на месте определиться с дальнейшим действиями в отношении находок.

В Амурской области заболевание обнаружили среди домашнего свинопоголовья в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. В радиусе 5 километров от очага инфекции уничтожено все поголовье свиней – 730 особей. В Благовещенском районе объявлен карантин и режим ЧС.

Ранее были зафиксированы попытки вывоза мяса из угрожаемой зоны. Житель села Ровное отказался выдавать трех свиней инспектору ветнадзора, самостоятельно зарезал животных и ночью пытался вывезти мясо.

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#животные

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