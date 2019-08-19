Глюк’оZа стала похожа на Леонида Брежнева

Фото: www.instagram.com/glukozamusic/

Певица Глюк’оZа радикально сменила изменила внешность. Поклонники встретили новый имидж любимицы без восторга.

Не так давно 33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’оZа, удивила поклонников сменой имиджа. Она перекрасилась, укоротила волосы и сделала челку. Эти изменения положительно оценили далеко не все.

«Страшная и искусственная», «Фото сильно обработанное, лучше без фильтров», «Какое неестественное фото, видна ретушь», «Улыбка неестественная», «Противная какая-то она», — сошлись во мнении комментаторы. Некоторые обратили внимание на солидные брови Натальи, пишет Eg.ru.

Певицу даже стали сравнивать с Леонидом Брежневым: «Новые брови! Справа, если белый парик снять — вылитый Брежнев», «Прическа класс! Но брови, как у Брежнева...», — пишут пользователи.

Но есть у Глюк’оZа и защитники. Эти фанаты пришли к выводу, что с новой прической она стала выглядеть намного моложе: «С челкой очень хорошо», «Справа моложе выглядит», «Очень круто ей с новой прической», «Симпатичная, естественная, без дурацких нарощенных ресниц и силиконовых губ. Хорошо и с челкой, и без».