В благовещенской 10-этажке дождь полился из люстры (видео)

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В Благовещенске в доме № 135 по улице Свободной из-за дождей стала протекать крыша. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала собственница квартиры Анастасия. Ее квартира № 38 находится на 10 этаже. Благовещенка боится, что может замкнуть проводку.

За лето, по словам горожанки, это уже не первая протечка.

«Мы сдаём квартиру, и каждый раз после дождей в ней что-то происходит. Сначала у нас протекал балкон, управляющая компания месяц нам его делала: то у них вышки нет, то еще что-то. В итоге через месяц сделали. Теперь вода течет у нас в квартире через люстру, через натяжные потолки. Началось это в выходные, когда пошли дожди. Я позвонила, они говорят, что только в понедельник, сегодня им перезваниваю, они говорят, позвоните к вечеру, я вам скажу, что мы решили по вашей заявке. Вообще, эту проблему нужно срочно решать, не дай бог проводку замкнет», – рассказала хозяйка квартиры.

В воскресенье утром Анастасия сообщила о проблеме в управляющую компанию «Евросервис», обслуживающую дом. Заявку, по словам пострадавшей, приняли.

В организации информационному агентству прокомментировали ситуацию. «Если заявку приняли в воскресенье утром, сегодня понедельник, значит, мы решаем эту проблему. Смотря какая там проблема, сейчас определятся и будем решать, какие меры нужно принять», – пояснили в управляющей компании.