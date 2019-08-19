В Благовещенске собираются удлинить одну из улиц, соединив две другие

В Благовещенске подыскивают подрядчика, который займется выполнением проекта планировки территории и проекта межевания территории для удлинения автомобильной дороги по улице Конной. Она должна будет соединить улицу Пушкина с улицей Набережной.

Заказчиком работ выступает управление архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска. Из городского бюджета на разработку проекта планировки выделено почти 2 миллиона рублей по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015–2021 годы».

В качестве целей проведения работ указаны: обеспечение устойчивого развития территории, установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов.

Подготовить проект победитель аукциона должен будет в течение 40 дней с даты заключения контракта. При этом оговаривается, что в этот срок не включен период проверки, доработки, согласования и утверждения проекта.