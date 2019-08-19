В Зейском районе разрушается дамба, защищающая от воды село Гулик

В Зейском районе возникла проблема, связанная с рекой Гулик. На этой реке расположена дамба, которая сейчас разрушается. Решить проблему пока нельзя из-за неопределенного статуса сооружения.

«Зейские вести сегодня» пишут, что защитная дамба отсыпана вдоль правого берега Гулика. По информации главы Сосновоборского сельсовета Николая Ельчина, сооружение давнее, построено еще в совхозные времена. После серии паводков 2007 и 2013 годов обнаружилось, что дамба основательно подмыта и очередного удара стихии может не выдержать.

Старожилы местного села Гулик хорошо помнят, как до появления дамбы во время разлива реки затопило нижнюю часть населенного пункта. Люди обратились в администрацию Зейского района. На место размыва приезжал Андрей Ложечкин, тогдашний глава района. Сооружение осмотрели и, как рассказывает Николай Ельчин, направили запрос в областные инстанции, включая МЧС.

Издание отмечает, что, к счастью, высокий уровень воды в июле (в результате которого был подмыт временный мост через Гулик) окончательно дамбу не добил, но она уже на грани разрушения. Если это случится, то вода по распадку пойдет в сторону села Гулик. Сами жители заявляют, что готовы оказать помощь в восстановлении берегоукрепления. У кого-то есть трактор, у кого-то – грузовик. Нужен координатор всех этих действий.

Действующий глава Зейского района Дмитрий Василенко в телефонном разговоре с ИА «Амур.инфо» подтвердил, что сооружение подмывается и угроза селу Гулик существует.

«Проблема в том, что эта дамба никак нигде не оформлена. Она не проходит как гидрозащитное сооружение. Дамба была насыпана в 80-е годы, и она официально нигде не проходит по документам. На данный момент районной администрацией направлены документы в МЧС, минприроды, минимущества, в правительство Амурской области. Цель – установить первоочередное право на эту дамбу, право собственности, чтобы можно было тратить на нее деньги, как-то подсыпать и все остальное. Так как она не принадлежит нам, мы не можем на нее сейчас тратить денежные средства – это будет нецелевое расходование», – рассказал Дмитрий Александрович.