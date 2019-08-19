Таксист изнасиловал пьяную пассажирку и потребовал дополнительные деньги

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Девушку-пассажирку, потерявшую сознание от избытка алкоголя, изнасиловал в машине таксист-мигрант. После этого он потребовал с нее деньги за то, что ее стошнило.

27-летний мигрант из Египта, работающий в службе такси в Филадельфии, подобрал пьяную девушку около казино. Увидев, что пассажирка нетрезва, мужчина изнасиловал ее, пока она была без сознания. После этого он потребовал с жертвы 150 долларов на химчистку, так как девушку стошнило в машине.

На суде адвокат насильника заявила, что интимная связь молодых людей была по обоюдному согласию. Но суд не стал рассматривать это заявление, так как таксист видел, что девушка была сильно пьяна и не могла оказать сопротивление.

Пострадавшая рассказала, что не помнила ничего после того, как села в такси. Только утром она обнаружила синяки на бедрах и ногах и отправилась в больницу, где врачи подтвердили, что ее изнасиловали.

Теперь египтянина ждет тюремный срок, после которого он будет депортирован, сообщает РЕН ТВ.