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В Благовещенске прошли фестивали красок, мыльных пузырей и волшебных шаров, несмотря на дождь

В Благовещенске прошли фестивали красок, мыльных пузырей и волшебных шаров, несмотря на дождь
Фото: Амур.инфо

18 августа в Благовещенске на площади перед Общественно-культурным центром прошло разу 3 мероприятия ­– фестивали красок холи, мыльных пузырей и волшебных шаров.

Фестиваль мыльных пузырей стартовал около 15:00. Вместе с благовещенцами под музыку пузыри пускали аниматоры в образах супергероев и персонажей мультфильмов.

Через пару часов начался фестиваль красок холи. Под зажигательную музыку диджея все желающие смогли побросать друг в друга яркими и экологически безопасными красками. Было много интерактива, конкурсов и крутых снимков.

Самый яркий и главный момент — цветной залп. В конце мероприятия, уже по традиции, любители красочного действа — а их было около 700 — одновременно подкинули краски вверх.

Вечером праздник завершился фестивалем волшебных шаров. Однако он, отмечают организаторы, как и фестиваль мыльных пузырей был малочисленным из-за плохой погоды. Два этих мероприятия в общей сложности собрали почти 70 человек.

«Мы проводим фестиваль в любую погоду, люди приходят даже в дождь, только их количество, конечно, другое», – рассказала старший администратор дальневосточного маршрута организации «Вместе зажигаем» Ксения Кирсанова.

Пройти на фестивали мыльных пузырей и красок благовещенцы могли по фестивальному атрибуту. Нужно было купить мыльные пузыри (200 рублей) и упаковку с краской (150 рублей) соответственно. На фестиваль шаров пускали по билетам.

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Комментарии
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  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Вряд-ли там 700 человек в красках, может 200 от силы... К чему эти отчеты о количестве участников?

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