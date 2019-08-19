Мародеры грабят самолет, севший на кукурузном поле: обзор прессы

Фото: АГН «Москва»

Более 40 % россиян хотят голосовать за «Единую Россию»; есть идея поощрять сотрудников, которые будут сообщать фамилии курильщиков; автомеханик из Татарстана собрал внедорожник, не уступающий «хаммеру». Газеты читал Павел Савинкин.

Напишут же такое

Начну сегодня с «Комсомольской правды», в которой тема политжизни высветилась наиболее емко и понятно. Здесь пишут о том, что на выборах в Госдуму, если вдруг они случатся вот-вот, ну, например, в следующее воскресенье, почти половина россиян (если точнее – то 44 %) проголосует за «Единую Россию». Это выяснила социологическая компания «Левада-центр». Вы узнаете, что в новый состав Государственной думы кроме «Единой России» войдут КПРФ и ЛДПР. К остальным партиям – к «Яблоку», «Справедливой России», кому там еще – доверия у россиян нет. Подчеркну, что речь идет о тех россиянах, которые собираются пойти на выборы. А сколько таковых и почему так мало, «Левада-центр» не указал. А зря. Было б интересно.

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На этом с политикой я покончу и перейду к экономике. Только ленивый не рассказал об инициативе Минздрава в очередной раз ограничить в правах курящих людей. Вот и «Российская газета» подробно остановилась на этой затее. Ой, идее. Ее авторы предлагают злостных курильщиков штрафовать, а тех, кто бросил, — наоборот, поощрять премиями. Руководство должно всякими способами – через корпоративную сеть, на политинформациях, через стенгазеты и проч. и проч. – активно распространять информацию о вреде табака; вместо курительных комнат надлежит оборудовать уголки культуры и спорта, а на лестницах и в коридорах, где покуривают тайком, следует установить детекторы дыма и видеокамеры. При этом планируется поощрять тех сотрудников, которые будут сообщать фамилии нарушителей антитабачных санкций. Курильщикам откажут в медстраховке, а также… Ну, и того, что я назвал, уже достаточно.

Я даже не исключаю, что скоро все-таки найдется талантливый режиссер, который снимет фильм ужасов о борьбе с несчастными курящими бедолагами… Оч-чень страшная получится кинушка!

Вам статья

Дальше просто об обычном – без всякой политики и экономики. Вот, например, «Панорама» рассказала о том, что самолёт, совершивший аварийную посадку на кукурузном поле, окрестные жители растаскивают по частям. Там уже не досчитались многих спасательных жилетов и сумок с аварийно-спасательным оборудованием. А что – кому из местных забор подправить нужно, кому сарай подлатать – тут и пойдут в ход, где крыло самолетное, где иллюминатор. А шассийные колеса на тележку – так это вообще милое дело!

Пишут, что специалисты планируют разобрать самолёт и вывезти его с поля для тщательного изучения, но есть опасение, что к тому моменту от воздушного судна ничего не останется.

Правда, позже СК опроверг сообщения о мародерах и заверил, что территория там тщательно охраняется.

Очень интересно

А вот совершенно автомобильная статья из «Мира новостей». Здесь о том, как некий автомеханик из Татарстана собрал внедорожник, не уступающий по своим качествам навороченному «хаммеру». С виду не машина, а зверь. Ярко-красная, чтобы в лесу, куда сельчанин ездит на охоту, ее было видно издалека. Чтоб медведи, волки и охотинспекторы знали, кто едет. Мощная, с двигателем от ЗИЛа и колесами от комбайна, машина способна разгоняться до 80 километров в час. И это по бездорожью, а по асфальту… В сборке авто механику помогала вся деревня: кто колесо где сопрёт, кто какую недостающую запчасть. Так за три года и смонтировали это чудо. Газета рассказывает, что теперь от заказчиков у механика нет отбоя: многие хотят такого же проходимца, но Самоделкин всем отказывает: такая машина, как и собор Василия Блаженного, должна быть в единственном числе!

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И уж совсем было вознамерился я закончить обзор заметкой из того же «Мира новостей» о том, как американец из Южной Каролины выжил после удара молнии (По сути, он его и не заметил. Просто шел под зонтиком, вдруг что-то вырвало этот зонтик из рук. Ну, он его поднял и пошел дальше. Это потом ему рассказали, что молния прошла через все его тело!) Так вот только хотел об этом рассказать, как увидел в дайджесте «Удивительный мир» информацию о пользе сортировки мусора. Жительница Шанхая случайно выбросила на помойку билеты на концерт любимого исполнителя ее мужа. А через два дня хватились – опаньки! Ну и все, пришлось мужу перерыть три тонны отходов, прежде чем он увидел конверт, в котором билеты лежали. Хорошо, что мусор был рассортирован, это значительно облегчило поиски. Вот этой информацией я и завершу чтение газет.