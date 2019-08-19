Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:53 11

В Приамурье себестоимость строительства «квадрата» жилья оказалась выше стоимости его продажи

В Приамурье себестоимость строительства «квадрата» жилья оказалась выше стоимости его продажи
Фото: pixabay.com

Союз инженеров-сметчиков опубликовал исследование о средней стоимости строительства многоквартирных домов и ценах на рынке жилья в регионах России. Оно показывает, что в ряде регионов себестоимость строительства жилья фактически сравнялась с ценами продажи, а в некоторых – превысила стоимость реализации. В числе таких регионов Амурская область.

По данным портала «ЕРЗ.РФ», в Приамурье полная стоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 квадратный метр общей площади квартир жилых зданий составляет (на август 2019 года) 57 409 рублей. Тогда как средний рыночный показатель предложений на первичном рынке жилья, отнесенный на 1 квадратный метр общей площади квартир домов массового спроса – 54 299 рублей.

«Республика» пишет, что схожая ситуация в таких регионах РФ, как Карелия, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская область.

В среднем по России себестоимость строительства 1 квадратного метра жилья составляет 49 476 рублей, цена реализации того же «квадрата» на первичном рынке – 53 789 рублей, на вторичном – 59 919 рублей.

Просмотров всего: 1074

#строительство #цены

распечатать


Общество

В Благовещенске собираются удлинить одну из улиц, соединив две другие
Общество 1

Возведенный военными мост в Приамурье вошел в книгу рекордов

Общество 10

Определен подрядчик новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска
Общество 1

22 школа Благовещенска «похвасталась» современным оборудованием

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Хошимин

    Хошимин
    2 часа назад

    у людей нет денег покупать новое жильё-все арендуют съёмные квартиры

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    И все Синьковы, Инюточкины горько заплакали и пошли побираться

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Откуда такие цифры??? Ну как себестоимость может быть в 50 тыр рублей? Может аппетиты нужно поубавить? Глядишь и себестоимость будет 25-30.

  • Хошимин

    Хошимин
    58 минут назад

    в убыток себе никто не строит-лукавые цифры

  • ay

    ay
    51 минута назад

    Конешно, врут. Иначе бы давно сказали: "я устал, я - мухожук". Однако же, строятся.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    45 минут назад

    Бред. Будет Синьков себе в убыток строить, и иже с ним.

  • Myxira

    Myxira
    36 минут назад

    Да нам практически дарят жилье! Спасибо, родные...

  • мыжго

    мыжго
    26 минут назад

    Нанимают на работу бухгалтера сметчика:

    - 2+2 сколько будет?

    - А сколько надо?

    -Вы приняты.

  • ay

    ay
    26 минут назад

    Myxira

    Да нам практически дарят жилье! Спасибо, родные...



    Ну, без подземных паркингов дорог нормальных. Как скушно мы жывём!

  • Альтер

    Альтер
    7 минут назад

    Если просчитать проект с учетом требований законодательства, определенных ресурсниками техусловий, требований по благоустройству, наличия парковочных мест и так далее-то вообще можно будет оглохнуть от СЕБЕСТОИМОСТИ метра.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    Альтер

    Если просчитать проект с учетом требований законодательства, определенных ресурсниками техусловий, требований по благоустройству, наличия парковочных мест и так далее-то вообще можно будет оглохнуть от СЕБЕСТОИМОСТИ метра.



    Любопытно, а как с этой проблемой справляются в других странах?

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь