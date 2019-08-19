В Приамурье себестоимость строительства «квадрата» жилья оказалась выше стоимости его продажи

Союз инженеров-сметчиков опубликовал исследование о средней стоимости строительства многоквартирных домов и ценах на рынке жилья в регионах России. Оно показывает, что в ряде регионов себестоимость строительства жилья фактически сравнялась с ценами продажи, а в некоторых – превысила стоимость реализации. В числе таких регионов Амурская область.

По данным портала «ЕРЗ.РФ», в Приамурье полная стоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 квадратный метр общей площади квартир жилых зданий составляет (на август 2019 года) 57 409 рублей. Тогда как средний рыночный показатель предложений на первичном рынке жилья, отнесенный на 1 квадратный метр общей площади квартир домов массового спроса – 54 299 рублей.

«Республика» пишет, что схожая ситуация в таких регионах РФ, как Карелия, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская область.

В среднем по России себестоимость строительства 1 квадратного метра жилья составляет 49 476 рублей, цена реализации того же «квадрата» на первичном рынке – 53 789 рублей, на вторичном – 59 919 рублей.