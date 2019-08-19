Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:36 4

Циклон ушел из Амурской области: прогноз погоды на 19 августа

Циклон ушел из Амурской области: прогноз погоды на 19 августа
Фото: Амур.инфо

19 августа в Амурской области местами будет идти слабый дождь, на севере возможна гроза. Ветер с северо-запада дует со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха составит 15...20 градусов, на севере – от 13 до 23.

В Благовещенске переменно облачно, без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 18...20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 2206

#погода

распечатать


Общество

Амурские синоптики рассказали, откуда в регион пришли дожди и какие районы пострадали больше всего
Общество

Прогноз погоды в Приамурье на 19 августа: снова дожди
Общество

Дожди в Приамурье: прогноз погоды на 18 августа

Общество

Осадки продолжатся: прогноз погоды в Приамурье на 18 августа

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Морячёк Папай

    Морячёк Папай
    1 час назад

    Задолбали вы фотки с котами в каждой статье про погоду, это фишка такая? Где связь картинки и текста? Сфотайте хоть улицу за окном.

  • I-vana

    I-vana
    1 час назад

    это реклама спонсора

  • Myxira

    Myxira
    48 минут назад

    Судя по картинке Гисметео, циклон не ушел, а зашел за угол... через пару дней вернется.

  • ay

    ay
    47 минут назад

    Эти долбанные дожди в который раз выходные испортили.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь