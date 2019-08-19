Циклон ушел из Амурской области: прогноз погоды на 19 августа
19 августа в Амурской области местами будет идти слабый дождь, на севере возможна гроза. Ветер с северо-запада дует со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха составит 15...20 градусов, на севере – от 13 до 23.
В Благовещенске переменно облачно, без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 18...20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
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