Амурское предприятие задолжало работникам более 1,7 миллиона рублей

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В Амурской области работникам коммерческой организации была выплачена задолженность по зарплате в размере более 1,7 миллиона рублей. Это произошло благодаря вмешательству прокуратуры.

Так, прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Амургеоресурс». Было установлено, что, в нарушение Трудового кодекса РФ, организация не выплатила зарплату 28 работникам за май и июнь 2019 года. Сумма задолженности составила свыше миллиона рублей.

Для защиты трудовых прав работников прокурор Благовещенска направил в суд 28 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Кроме того, по факту неполной выплаты в установленный срок зарплаты прокурор возбудил административные дела в отношении ООО «Амургеоресурс» и гендиректора предприятия.

Как сообщает прокуратура Амурской области, юридическое лицо и генеральный директор были привлечены к административной ответственности. Им назначили наказание в виде административных штрафов в размере 40 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Одновременно с этим гендиректору внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В результате принятых мер задолженность по зарплате была полностью погашена.