Благовещенца, находившегося в федеральном розыске, поймали с наркотиками

Благовещенца подозревают в незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере. По месту его жительства полицейские нашли и изъяли наркотические средства синтетического происхождения общей массой более 700 граммов.

Наркотики подозреваемый незаконно приобрел с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

По версии следствия, местонахождение жителя Благовещенска установили сотрудники Благовещенского ЛО МВД России на транспорте и Благовещенской таможни в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий 9 августа 2019 года. Мужчина скрывался от суда и находился в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело. Его расследует СО Благовещенского ЛО МВД России на транспорте.