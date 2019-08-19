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19августа
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сегодня, 08:41 0

Благовещенца, находившегося в федеральном розыске, поймали с наркотиками

Благовещенца, находившегося в федеральном розыске, поймали с наркотиками
Фото: pixabay.com

Благовещенца подозревают в незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере. По месту его жительства полицейские нашли и изъяли наркотические средства синтетического происхождения общей массой более 700 граммов.

Наркотики подозреваемый незаконно приобрел с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

По версии следствия, местонахождение жителя Благовещенска установили сотрудники Благовещенского ЛО МВД России на транспорте и Благовещенской таможни в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий 9 августа 2019 года. Мужчина скрывался от суда и находился в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело. Его расследует СО Благовещенского ЛО МВД России на транспорте.

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#закон

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