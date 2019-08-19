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Опубликовано видео следкома с места убийства семьи в Ульяновской области

Опубликовано видео следкома с места убийства семьи в Ульяновской области
Фото: ulyanovsk.sledcom.ru

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства пяти членов одной семьи в селе Патрикеево Ульяновской области. Подросток зарубил всех топором.

На кадрах — дом, в котором жила семья из шести человек. Утром 18 августа там нашли тела мужчины, двух женщин и близнецов – 4-летних мальчика и девочки. Следователи, осматривают дом, изучают вещи и стены при помощи ультрафиолета, делают записи, сообщает РБК.

Видео: ulyanovsk.sledcom.ru

Через некоторое время после массового убийства возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело 16-летнего подростка, который был старшим сыном в этой семье. По одной из версий, молодой человек, убив всех, покончил с собой. По факту случившегося открыто уголовное дело.

Семья подростка была благополучной. Мальчик неоднократно участвовал в школьных олимпиадах, учился на «отлично». В сентябре он должен был пойти в 11-й класс.

Как уточнил ТАСС заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков, «семья была благополучной, но малообеспеченной». Мать, по его словам, болела и нигде не работала. Двое малолетних детей были у нее от другого брака.

Одноклассница подростка в беседе с «360» рассказала о парне только хорошее. А один из друзей отметил, что он отличался жизнерадостностью, однако в последнее время начал увлекаться алкогольными напитками.

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#дети #происшествия

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