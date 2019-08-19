Пилоты, посадившие самолет на кукурузное поле, открыли футбольный матч в Екатеринбурге
Пилоты рейса А321, который совершил экстренную посадку в поле в Подмосковье после вылета из столицы, открыли матч 6 тура российской премьер-лиги между «Уралом» и «Крыльями Советов».
На поле, кроме пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, был весь остальной экипаж самолета. Командир воздушного судна сделал первый удар в матче. Также члены экипажа сделали общую фотографию с футболистами.
«Диктор призвал всех поприветствовать наших гостей, все аплодировали стоя, очень душевно получилось», – сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.
Руководство «Урала» сделало подарки членам экипажа самолета, среди которых бесплатный абонемент на игры клуба, сообщает «Московский комсомолец».
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