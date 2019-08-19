Диетологи назвали лучший продукт для страдающих гипертонией

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Сыр моцарелла — это тот продукт, который больше всего подходит для гипертоников. К такому выводу пришли британские диетологи.

Ученые отмечают, что молочные продукты богаты кальцием, однако во одних содержится большое количество жиров, а в других — слишком много соли. А моцарелла, как раз отличается тем, что содержит мало и соли, и жира, уверяют диетологи. И добавляют, что гипертоникам следует включить в рацион и другие сорта белого сыра — фету и козий сыр. Также снижает артериальное давление нежирный творог.

При этом сыр с плесенью диетологи назвали самым опасным. Отмечалось, что в таких сырах, как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер и бри, содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие инфекционного заболевания — листериоза. Сыр с плесенью не следует употреблять детям, беременным и кормящим женщинам, а также тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, заявили эксперты.

По информации «Ленты.ру».