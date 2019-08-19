Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:03 0

Диетологи назвали лучший продукт для страдающих гипертонией

Диетологи назвали лучший продукт для страдающих гипертонией
Фото: pixabay.com

Сыр моцарелла — это тот продукт, который больше всего подходит для гипертоников. К такому выводу пришли британские диетологи.

Ученые отмечают, что молочные продукты богаты кальцием, однако во одних содержится большое количество жиров, а в других — слишком много соли. А моцарелла, как раз отличается тем, что содержит мало и соли, и жира, уверяют диетологи. И добавляют, что гипертоникам следует включить в рацион и другие сорта белого сыра — фету и козий сыр. Также снижает артериальное давление нежирный творог.

При этом сыр с плесенью диетологи назвали самым опасным. Отмечалось, что в таких сырах, как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер и бри, содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие инфекционного заболевания — листериоза. Сыр с плесенью не следует употреблять детям, беременным и кормящим женщинам, а также тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, заявили эксперты.

По информации «Ленты.ру».

Просмотров всего: 150

#здоровье #наука

распечатать


Происшествия 5

Подросток в Ульяновской области зарубил всю семью и покончил с собой
Власть 6

Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкоголь
Общество 27

Минздрав предложил урезать зарплату за перекуры на работе
В России и мире

Любовь к тако довела едока до смерти
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь