Ракам можно рисковать, Стрельцам судьба пошлет знак: астрологический прогноз на 19 августа

Восход Солнца: 05:24

Заход Солнца: 19:42

Солнце в Льве.

Овен. Сегодня вероятна успешная коммерческая деятельность, приятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить нынешнее положение. Cледует подвести черту под старыми планами, делами, контактами. Но в личной жизни не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

Телец. День смирения и подчинения. У вас появится возможность для обуздания страстей, гордости и самолюбия. Прислушайтесь к советам представителей старшего поколения. Рекомендуется признание своих ошибок и недостатков. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Тогда вы сохраните покой и уют в семье.

Близнецы. День неблагоприятен для любой финансовой деятельности. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. Вероятны разногласия с коллегами. Потребуется больше организованности и ответственности. Возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Хорошо проявлять щедрость и выполнять просьбы.

Рак. День отмечен гармонией и равновесием. Смело приступайте к самым рискованным проектам — звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Благоприятны покупки, кроме драгоценностей и изделий из дерева.

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Лев. День связан с достижением целей, победой над собой. Для тех, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, наступит время признания и кармического воздаяния. Если личность недостаточно духовно развита, возможны душевное беспокойство, стрессы и ухудшение самочувствия.

Дева. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Вероятно, проблемы близких родственников или детей потребуют от вас внимания, личного участия или непредвиденных трат. Избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах.

Весы. Возрастают духовные, творческие, сексуальные ресурсы. Появится возможность заработать деньги. Очень благоприятное время для осуществления самой заветной мечты. Не исключен неожиданный поворот событий. Начало дня будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями.

Скорпион. Противоречивый день. Отношения с близкими и друзьями складываются удачно, однако некоторая эмоциональная нестабильность или потакание собственным слабостям могут привести к крупной ссоре. Ваши дипломатичность и великодушие могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния.

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Стрелец. Звезды предупреждают о значительных переменах в жизни, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный знак. Возможно, вам удастся достичь задуманного или, наоборот, все ваши надежды и усилия прошлого окажутся безрезультатными. Если возникнут трудности, ищите поддержки у близкого человека. Следите за приметами: судьба может послать вам знак.

Козерог. Вероятны событие или новость, которая благотворно повлияет на ваши дела. Не исключено, что новые перспективные планы изменят стиль и уровень вашей работы или вы получите предложение об участии в совместном проекте, сулящем неплохие денежные доходы. Возможно, сегодня ваша личная жизнь отразится на профессиональной деятельности.

Водолей. Благоприятный день для начала новых дел, коммерческих поездок, подписания документов. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу Во второй половине дня ваши тщеславие и эгоизм будут раздражать окружающих и приведут к конфликтам. Сексуальные контакты потребуют большой осторожности.

Рыбы. Возможно, сегодня вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи не оправданны — смело идите вперед. Могут возникнуть разногласия с партнерами по поводу финансов, и вам лучше отступить.

Астролог: Вальдемар Небоходцев