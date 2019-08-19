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19августа
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Рыбам предстоит расставание, Львам – поиск недругов в своем окружении: астрологический прогноз на неделю 15–21 августа

Рыбам предстоит расставание, Львам – поиск недругов в своем окружении: астрологический прогноз на неделю 15–21 августа

Общий астрологический прогноз на неделю с 15 августа по 21 для всех знаков Зодиака.

Овен. Вы слишком много денег тратите на себя в последнее время. Это может привести к тому, что в конце концов вы столкнетесь с финансовыми трудностями, тогда придется влезать в долги. Чтобы не допустить этого, умерьте свой пыл во время походов по магазинам.

Телец. Занимайтесь только интересными делами, постарайтесь не искать проблем там, где их просто не существует. Если вы прислушаетесь к этому совету звезд, обязательно добьетесь успеха на этой неделе.

Близнецы. У вас на этой неделе возрастет количество контактов, однако многие из них будут весьма напряженными. Возрастает интерес к информации, поездкам, образованию. Но будьте готовы к тому, что ничего не будет даваться вам легко.

Рак. В ближайшее время вам представится шанс заработать. При этом полученная сумма будет зависеть только от вашей активности, так что отбросьте лень в сторону. Друзья будут искать встреч с вами, постарайтесь в череде дел и забот уделить им внимание.

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Лев. Присмотритесь к своему окружению, в нем есть персоны, которые только прикидываются вашими друзьями. Наверняка они совсем не прочь испортить вашу личную жизнь и внести раздор в отношения между родственниками. Будьте готовы отбить эту стремительную атаку.

Дева. У вас появится возможность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на работе. При желании и сосредоточенности на главных вопросах, вы можете достичь высоких результатов и реализовать намеченное.

Весы. На этой неделе у вас появиться возможность открыть для себя дополнительный источник заработка. И эти деньги лучше не тратить, а откладывать.

Скорпион. Вам на этой неделе рекомендуется позаботиться о своем здоровье. Крайне важно одеваться по погоде, не переохлаждаться и держать ноги в тепле. Дело в том, что в эти дни возрастает риск развития простудных заболеваний.

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Стрелец. В ближайшее время вопросов станет значительно больше, чем ответов. Может появиться чувство неуверенности, и беспокойство частенько будет одолевать вас. Если в начале недели вы будете сталкиваться с трудностями, то смело просите помощи у коллег.

Козерог. Вам в эти дни наиболее комфортно будет у себя дома, в кругу родных и близких людей. Семейные дела и заботы могут целиком поглотить ваше внимание, и вы всем этим будете с удовольствием заниматься.

Водолей. Эта неделя сложится довольно своеобразно. Скорее всего, вам придется часто применять свои знания на практике, демонстрировать осведомленность в тех или иных вопросах. Неделя особенно важна для тех, кто решил чему-то научиться.

Рыбы. Предстоящая неделя обозначит начало завершения какого-то проекта в общественных связях, который, тем не менее не получит воплощения. С кем-то или чем-то придется расстаться окончательно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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