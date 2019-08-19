Павел Гранкин: как я был вегетарианцем и чем это закончилось

Сейчас стало модно отказываться от мяса. Прям-таки идет большая пропаганда. Благовещенец Павел Гранкин независим от модных течений, но, живя в Таиланде, все же решил на личном опыте проверить «легкость», о которой так упорно твердят вегетарианцы. О ходе своего эксперимента он открыто писал в Инстаграме. Если вы закоренелый вегетарианец, лучше не читайте, вам однозначно не понравится. Эксперимент длиной практически в полгода закончился тем, что Павел еще столько же по времени восстанавливал физическую форму. Почему – читайте прямо сейчас, ведь мы собрали все его посты в единый материал.

ПРИЧИНА ЭКСПЕРИМЕНТА

Я жил в Таиланде, на острове, где концентрация вегетарианцев просто зашкаливала. И у всех разные причины. Я уверен, что живя в России, вряд ли бы пришел к этому – среди моих знакомых вегетарианцев нет. А в Тае все по-другому. В вашем окружении будут и вегетарианцы, и веганы, и сыроеды (даже айфон подчеркнул это слово, как несуществующее). В Тае никто не стесняется своего овощеисповедания. И все при каждом удобном и неудобном случае рассказывают, как вегетарианство вдохнуло в них новую жизнь, кожа заиграла новыми пятнами, про некую загадочную «легкость в организме». И никто не расскажет о минусах, а они есть.

В общем, наслушавшись всей этой пропаганды, я решил испытать на себе, а действительно ли все так, как рассказывают? И конечно же, хотелось ощутить ту самую легкость в своем тяжелом организме. Чтобы основательно пропитаться духом нового образа жизни, насмотрелся фильмов про перемалывание цыплят, про экскременты в молоке и стероиды для свиней.

РАЦИОН И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Еще когда не задумывался об этом эксперименте, мой рацион был уже типа ЗОЖным. Я несколько лет не ел свинину и очень редко говядину. В остальном был всеяден. И еще: за пару месяцев до эксперимента перестал пить коровье молоко, хотя раньше очень его любил. Это произошло как-то само по себе: в одном кафе попробовал кофе с молоком из грецкого ореха. Вкус показался таким насыщенным и винтажным, что о молоке вскоре забыл в принципе. Из молочки оставил только йогурт и творог. Сыр, кстати, тоже не ем и не ел никогда – не понимаю его вкуса.

Теперь об активности. Регулярно занимаюсь спортом: 4-5 раз в неделю. Качалочка, велосипед, бег. Каких-то выдающихся спортивных целей не преследую. На момент начала эксперимента стабильные результаты на тренировках были следующие: жим лежа – 120 килограммов, становая тяга – 135 килограммов, присед – 125 килограммов. Я хорошо запомнил тогда эти цифры, потому что в следующий раз увиделся с ними не скоро: почти через год.

Привычный рацион вселял надежду, что почти ничего не изменится, я ведь просто перестану есть курицу! Не изучал никаких «техник перехода» и не советовался с вегетарианцами – они как владельцы «андроидов»: с ними лишний раз лучше не общаться. Сверившись с таблицей «вегетарианств», да, такая есть, пришел к выводу, что в моем случае это будет называться «лактовегетарианство». То есть в рационе остается: молочная продукция (йогурт, творог), мед, фрукты, ягоды, овощи, орехи, ростки злаков, сырые продукты.

ПРИНЯТИЕ НОВОГО РАЦИОНА И ВЕЧНОЕ «ХОЧУ ЕСТЬ»

Одним из первых моих основных веганских блюд было овощное рагу. «Не дурно, жить можно!» – подумал я. Вскоре уже не мог смотреть на это рагу и начался квест: как приготовить 76 видов блюд из кабачка, баклажана и рукколы. Еще неделя, и в моем лексиконе появились такие слова, как «фалафель» и «фунчоза». Булгур оказался великолепен, киноа вполне съедобна, а без семян чиа – и салат не салат. Также было открытием, что и у сока в консервированной фасоли есть свое название, но, так как я не смог даже и глотка сделать этой слизи, принял решение не запоминать его.

Шла третья неделя эксперимента, я научился делать рацион более-менее разнообразным, мог позавтракать орешками с йогуртом, поесть фрукты, потом полдник с драниками, что-то приготовить из овощей на обед, паужин, ужин, фрукты на ночь, арбуз перед сном…. И я поймал себя на мысли, что все время ем, а если и не ем, то готовлю. Чувство голода настигало через 1,5-2 часа после приема пищи. Есть хотелось почти всегда. А знаете, что бывает, когда ешь много? Нет, не угадали, но и про набор веса еще поговорим, а сейчас я про фарфорового друга. Никогда не проводил на нем так много времени! Я перечитал все освежители воздуха и шампуни, выучил их состав на казахском и украинском. Два раза в день оказалось недостаточным для моего юного вегетарианского организма. Это случалось 3, а то и 4 раза в сутки. Простите…

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ, И ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДКОМ

В итоге я начал ходить в кафе, потому что устал готовить. Поэтому имейте в виду, что вегетарианство – это дополнительные расходы. Иначе вы либо заложник кухни, либо глотаете сырые огурцы, запивая молоком. И пришло очередное открытие: вместо обещанной легкости, на третьей неделе начал болеть живот. Сначала подумал, что это просто совпадение или там кабачок встал поперек желудка, да мало ли какие у веганов бывают проблемы. И боль не прекращалась. Такая покалывающая, будто у вас газы, но их нет. День, второй, неделя… Я пошел на УЗИ. Тайский доктор ознакомился с результатами, пощупал живот и выдал заключение «Эвэресинг окей!». «Да как окей?!» – Закричал я, напугав доктора. «Попробуйте не кушать тяжелую пищу и ешьте побольше овощей», – подытожил светило науки. Тут я ему рассказал за свои овощи, за суп из кольраби и морковный капучино… Он сказал, что никаких отклонений не видит, все само пройдет и желудок сам адаптируется.

В очередной раз убедился, что врач может быть только хирург, польза остальных врачей накручена, как ваши подписчики. Прошло еще несколько дней, боль не проходила. Я решил признаться одной знакомой вегетарианке. Она потратила часть жизни на эту чепуху и казалась мне авторитетом в этом вопросе. С особой радостью и гордостью, что «их» стало больше, она сначала посоветовала пару недель посидеть на соках, а если не пройдет, то во время болей принимать кеторол и В12.

«Ты уверена? Просто я и так сейчас пью фруктовые соки чаще, чем обычно, плюс к этому стал употреблять чуть больше углеводов, в том числе коротких углеводов. Все это может повлиять на внутренний фактор Касла, при нарушении которого пить витамин B12 бессмысленно – он просто не усваивается!» – я вдруг вспомнил отложившуюся в голове фразу из какой-то веганской документалки. Она лишь ответила «Че?». «Вы точно ненормальные», – подытожил я и повесил трубку. Раздражительность усиливалась.

Я понимал, что большинство вегетарианцев – такие же самоучки, как и я. Но они с такой непреодолимой страстью любят давать советы новичкам. А еще ощущают себя некими высшими существами, с высоты поглядывающими на мясоедов, как на свиней или прочих представителей низшей пищевой цепочки, хотя по сути просто перестали есть шашлыки полгода назад. Есть косвенные исследования, пропагандистские фильмы, совпадения, книги, советы каких-то гуру вегетарианства и прочая коммерческая движуха, которая воспринимается веганами как Библия. Но правды не знает никто: полезно ли стать вегетарианцем, если твое тело всю жизнь было хищным?

Недели через три живот болел меньше, но не проходил, хотя почти перестал пить соки. Предположил, что, возможно, это из-за орехов. На них тоже подсел. Решил погуглить: «…в орехах содержится фитиновая кислота, которая связывает кальций, магний, железо и цинк, блокирует эту кислоту фермент фитаза, которую ЖКТ человека не вырабатывает в нужном количестве. Кроме того, вегетарианская и тем более веганская диета приводит к понижению уровня тиреоидных гормонов, что еще больше ухудшает метаболизм…». Мне стало даже как-то страшно. «Веганы, родненькие, ну, когда уже появится эта ваша легкость?!» – вопрошал я в никуда. И она пришла…

ТЫ – ЭТО ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ: НАЧАЛО БУДНЕЙ ОВОЩА

Буквально месяца через полтора от начала эксперимента я почувствовал ЭТО. То, что предположительно и называется легкостью. И знаете – меня обманули! Это не легкость – это пофигизм. Понял, что все эти шутки про вялость и медлительность вегетарианцев – вовсе не шутки. Сравнение с овощем – удачное сравнение, а фраза «как огурчик» – вовсе не комплимент. Ты – то, что ты ешь. И начались будни овоща… Обычные дела давались с трудом: работать не хотелось, генерировать новые идеи тоже. В то же время не скажу, что была какая-то сонливость. Это нечто другое – это легкость! Любое лишнее движение сначала максимально обдумывается по нескольким параметрам, взвешиваются все «за» и «против», а затем почти всегда игнорируется с вердиктом «да мне оно не надо». В общем, ты делаешь все, чтобы ничего не делать.

Шел примерно второй месяц. Я начал прогуливать тренировки, оправдываясь перед самим собой, а если и приходил в зал, то лениво что-то делал просто ради галочки, объясняя свое бездействие тем, что я же ем только овощи, значит, не толстею, зачем мне лишняя нагрузка, я и так в порядке!

ВОИНСТВЕННАЯ АРМИЯ ВЕГАНОВ, И – «ТЫ ДЕЛАЛ ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО»

Армия веганов – это суровый воинственно-настроенный полк, который писал всякое, обвинял и даже обижался, что «предвзято и негативно настроен». Хотя мне незачем, я честно дал этой вере шанс. Но в целом смысл один: «ты делал все неправильно, вот если бы правильно, тогда все было бы по-другому!». И далее очень много советов. Спасибо, конечно, но главное другое – вы тоже делаете неправильно. Никто не знает, как правильно! Вегетарианская пропаганда убеждает во вреде мяса, приписывая последствия многим болезням. НО: нет никаких научных исследований, подтверждающих пользу вегетарианства. Более того, есть доказательства минусов такой диеты и развития специфических болезней типа квашиокора и анемии. А большинство трудов о вегетарианстве начинаются с неубедительных: «есть мнение», «существует теория», «как правило» и «стоит предположить». Не хотелось бы задеть ни одного вегана, но вы ничего не знаете! И тем более не знаете, как это должен делать кто-то другой. Каждый человек либо приходит к этому по каким-то своим причинам и делает так, как чувствует, и, возможно, находит в этом что-то для себя, либо так никогда об этом и не задумывается.

НЕ БЫВАЕТ СЕКСУАЛЬНО АКТИВНЫХ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ

Я смотрел на Youtube ролики о вегетарианстве, лекции врачей аюрведы, диетологов и понимал, что большинство вегетарианцев даже этого не делали, подумав, что вегетарианство – это просто отказ от мяса. А ведь это целый образ жизни! И первоисточники даже вегетарианцам рекомендуют иногда мясные диеты! Но разве вегетарианцы об этом знают?! Что бы прийти в себя, я отварил рыбу и съел ее, а после обеда вспомнил важную деталь: больше месяца не занимался сексом! И начал вспоминать рассуждения знакомых веганш про тантрические практики, духовную близость, высшие материи и «секс только для животных!». Все встало на свои места: веганшам просто не хочется! Не бывает сексуально активных и горячих вегетарианцев, страстно желающих сплестись в любовном танце. Они предпочтут расчесывать друг другу волосы или плести ловцов снов, если, конечно, они не на препаратах…

«ХИМИЯ» ДЛЯ ВЕГАНОВ

«Препараты?!» – удивитесь вы. Для меня это было такой же неожиданностью. Но чем больше вникал во все это, тем любопытнее мне становилось. Тем более я сам осознавал, что эта «легкость» меня не устраивает. Предположил, что я не один такой, и, возможно, не каждому этот тип питания дается легко, и, возможно, есть способы, как побороть эти «побочные эффекты». Я начал гуглить всякие веганские форумы, и оказалось, что я не одинок. Более того, это распространенное явление, о котором веганы умалчивают, когда рассказывают о кайфах веганской жизни, но втайне с ним пытаются бороться. Как правило вся эта «легкость», о которой говорят, – обычная анемия, вызванная недостатком питательных веществ, провоцирующим снижение гемоглобина в крови, который можно повысить съев печень, или миндаль. На самом деле вагон миндаля. Кому-то эта вялость в кайф, живут и радуются, но есть такие же люди, как и я, их такая ситуация не устраивает, и они решают схожие проблемы различными витаминными комплексами и бадами. Химия? Пофиг, главное, что без мяса.

И дальше начинается квест: ваша задача напичкать организм В12 и фолиевой кислотой. Что бы В12 усвоился, нужно отказаться от молочки, а вы допустим лактовегетарианец, забиваете на молоко, ок. Далее выясняется, что фолиевая кислота содержится в сырых овощах, оп, еще шаг – и вы уже почти сыроед. Это воронка продаж, детка. И вот вы уже на вершине пищевой цепочки! Или на дне. Начитавшись этих вялых криков души на форумах, я теперь почти уверен, что нет ни одного вегетарианца, который бы не обходился без препаратов для поддержания «привычного» образа жизни. Ну того, что был, когда было мясо.

ТЕЛА ВЕГЕТАРИАНЦЕВ НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ

Помимо подсознательных инстинктов, есть и внешние признаки, почему вегетарианцы не привлекательны для противоположного пола – это телосложение! Люди все еще скидывают пачками примеры секси-веганш из Инстаграма, которых в жизни никогда даже не видели, но уверены в их красоте. Вы как будто первый день в Инстаграме, чесслово! Конечно, есть исключения, девушки с генетически круглыми попами, которые никогда не ходят в спортзал, едят кабачки и заваривают киноа, но мышц там нет – это вода. Хотя на фотках они могут получаться неплохо. Но мужикам сложнее, объем-то ниоткуда не возьмется, поэтому многие мужчины-вегетарианцы выглядят, как голодные серферы. Накачать мышцы в таком режиме – из разряда фантастики. Вы вряд ли увеличите массу и обретете округлости, объедаясь чечевицей.

Отказ от мяса и вегетарианство вовсе не являются препятствиями для успешного занятия спортом, но главная проблема состоит в низком количестве насыщенных (животных) жиров в рационе вегетарианцев – без них уровень тестостерона существенно снижается. А это, помимо всего прочего, идет еще и в копилку к обсуждаемой в прошлой серии темы снижения сексуальности и либидо. Короче, тут действует простое правило: сначала можно накачать мышцы, а потом стать вегетарианцем, но не наоборот!

В этот период я целенаправленно обращал внимание на строение тел вегетарианцев, с которыми общался. Почти все девушки асексуальны. Бледная кожа, плоские попы, дряблые ноги и целлюлит. Казалось бы, он-то здесь откуда?! Тем более есть очень сильный стереотип: вегетарианство – диета и способ похудеть. Так вот запомните – это не так! Для многих это только приводит к увеличению веса! Украв у себя часть рациона, вегетарианцам приходится есть что-то другое... Помимо овощей, в ход идут макароны, картошка, орехи – привет, целлюлитик! Легкий перекус? Фрукты, конечно же! Много фруктов! Соки, так вообще ПП и детокс! Пришел в ресторан и оп, купился на пиццу, потому что вегетарианская! Происходит наполнение организма калориями, углеводами, еще раз углеводами и сахаром. Хотя психологически это все воспринимается как «натуральное», самоконтроль притупляется и объемы поедаемого увеличиваются в разы. А сопутствующая этому образу жизни апатия и анемия вовсе не ведет к увеличению количества активной нагрузки.

Мужчинам, а точнее их телосложению, от вегетарианства достается, и я стал это замечать на себе. Уже на третий месяц, строение моего тела изменилось, и рельеф стал уменьшаться. Тело становилось «обычным», как будто я вообще не занимаюсь спортом. Хотя я старался не менять режим. Мне было обидно расставаться с таким трудом нажитой мышечной массой. Но вот здесь многие вегетарианцы включают упоротость и принимают это за «Так положено, это норма, природа сделала нас такими». Не все, конечно, но их большинство. А принятие и смирение – не мой путь.

Когда прошло больше 4-х месяцев «эксперимента», чтобы хоть как-то сохранить свой привычный внешний вид, добавил в рацион рыбу и увеличил порции протеина. В таком режиме мне удалось продержаться еще пару месяцев.

ЭМОЦИОНАЛЬНО ВЕГЕТАРИАНСТВО ДОСТАЛО

Стоить отметить, что вегетарианский период я пережил, находясь в Таиланде, и здесь действительно намного легче быть вегетарианцем. Но не для меня. Все это время мне хотелось мяса. Я ждал того момента, когда смогу уверенно сказать себе «не хочу» или когда прекратиться слюноотделение при виде стейков. Не знаю, как там у остальных, но ничего подобного не случилось. Почему? Я не знаю. Желание только усиливалось. Мясо хотелось всегда! Мне приходилось себя сдерживать, чтобы не сорваться. Так я и развеял еще один миф для себя: мяса «не перехочивается»!

Спустя пять с половиной месяцев я приехал в Россию. Мой эксперимент продержался еще пару недель. То ли «русский рацион» далек от вегетарианского, то ли мое общее эмоциональное состояние задолбалось. На полках современных супермаркетов есть все: от авокадо и кукурузных отрубей до ковриков для йоги! Но быть вегетарианцем в России почему-то хотелось еще меньше. Я устал от этого, часто был злым из-за состояния ограничения. Даже учитывая тот факт, что типа давно на ПП, а там ограничения наше все. Но с ПП я как-то втянулся, и мне это нравится, а вот вегетарианство мне никак не далось.

Не буду описывать момент, когда съел первый за полгода кусок мяса и что при этом чувствовал. Таких слов еще не придумали. Я действительно «тянул, как мог». Именно «тянул». Я не нашел для себя это полезным. Не пришло ничего из обещанного, а во многом стало хуже. Легкость оказалась слишком тяжелой ношей. Мяса не перехотелось, состояние отвратительное, образ жизни страдальческий. Потеря энергии, мышц, сил и формы. В Инстаграме все красивые, даже веганы, но могу сказать, что некоторые вегетарианцы выглядят хуже мясоедов. То есть это даже не ключ к вечной молодости! Прикиньте! И тем более не единственный способ быть здоровым.

Многие вегетарианцы носят меха, кожу, но делают вид, что думают о животных, отказываясь от стейка. Многие ни разу не помогли собачьему приюту и ходят в цирки и зоопарки. Я очень люблю животных, и свиней я реально не ем, потому что они умнее многих людей и вообще душки. Но курица – безмозглая птица и на свою беду очень вкусная.

ИТОГ И «СПАСЕНИЕ» НЕСКОЛЬКИХ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ



Пока я описывал свой эксперимент, получал как вопросы, так и комментарии с аргументами «за» и »против». Люди высказывались, поддерживали, осуждали, оскорбляли. НО, самое главное, некоторых удалось «спасти»! За это период мне написали несколько человек, которые читая мой блог, находили у себя похожие симптомы. Главная опасность в том, что многие считают вегетарианство диетой и рассчитывают «похудеть без усилий»! Это не так. Это работает не всегда и часто наоборот. Конечно, вы можете экспериментировать со своим туловищем и делать с ним все, что вздумается, но поберегите себя и не надо рубить с плеча. Изучите вопрос и следите за самочувствием и анализами.

Что касается меня, жалею, конечно, что не заморочился с анализом крови. Когда закончился эксперимент, я хотя бы прошел тест на весах, чтобы оценить свое физиологическое состояние. Мышцы ушли, вэлкам жирок. Содержание жира с 14 % увеличилось до 19 %! А ведь я все это время активно, ну или почти активно занимался! Представляю, что бы было, если бы я просто отсиделся полгода. Ну а чтобы вернуться к своим прежним спортивным показателям и внешнему виду, мне потребовалось более полугода.