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Подросток в Ульяновской области зарубил всю семью и покончил с собой

Подросток в Ульяновской области зарубил всю семью и покончил с собой
Фото: pixabay.com

18 августа в одном из домов села Патрикеево Ульяновской области нашли убитыми пять членов одной семьи: мать, 4-летних брату и сестру, а также бабушку и дедушку. Сообщается, что родных убил родственник – 16-летний подросток.

Парень покончил с собой. Его тело нашли позднее около вышки сотовой связи. По данным телеканала РЕН ТВ, подросток рассказывал о своих планах накануне происшествия. Отмечается, что он оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родных. По словам школьника, брат с сестрой его не любили, а мать «гнобила».

Подросток оставил предсмертную записку, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. Он написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой родственников, чтобы они не переживали, заявил собеседник агентства.

Семья подростка была благополучной, отметили в прокуратуре. Мальчик неоднократно участвовал в школьных олимпиадах, учился на «отлично». Представитель прокуратуры предположил, что у ребенка была шизофрения.

Следственный комитет Ульяновской области возбудил уголовное дело об убийстве семьи, сообщается на сайте краевого управления СК.

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#дети #здоровье #происшествия

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