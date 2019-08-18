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18августа
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сегодня, 21:00 2

Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкоголь

Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкоголь
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Инициатива следует из программы «Укрепление здоровья работающих».

«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве», — говорится в программе.

Предполагается, что в ходе этой процедуры будет использоваться алкотестер.

Кроме того, в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия, отмечается в программе, сообщает РИА Новости.

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#здоровье #работа #российская власть

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Комментарии
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  • Хошимин

    Хошимин
    44 минуты назад

    Лучше бы Минздрав ценами на лекарства занимался

  • Квочка

    Квочка
    31 минута назад

    Первым тестировать надо Минздрав!

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