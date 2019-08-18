Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкоголь

«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве», — говорится в программе.

Предполагается, что в ходе этой процедуры будет использоваться алкотестер.

Кроме того, в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия, отмечается в программе, сообщает РИА Новости.