Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Инициатива следует из программы «Укрепление здоровья работающих».
«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве», — говорится в программе.
Предполагается, что в ходе этой процедуры будет использоваться алкотестер.
Кроме того, в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия, отмечается в программе, сообщает РИА Новости.
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