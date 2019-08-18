Амурские синоптики рассказали, откуда в регион пришли дожди и какие районы пострадали больше всего
Южный циклон, в систему которого влился и бывший тайфун «Кроса», хотя остатки тайфуна прошли восточнее и Амурскую область не зацепили, принёс сильные дожди на территорию региона. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.
Больше всего осадков досталось юго-востоку. За двое суток 16-18 августа в Архаре и Бурее выпало 64-71 миллиметр осадков, что близко к половине месячной нормы. В большинстве южных районов, в том числе и в Благовещенске, за эти дни выпало 40-45 миллиметров. Такой показатель сравним с нормой второй декады августа.
В отдельных пунктах – в Дугде, Шимановске и областном центре – на 18 августа месячная норма осадков этого месяца выполнена, все последующие дожди будут её только перевыполнять.
По информации амурских синоптиков, из-за пасмурной дождливой погоды температурный режим больше соответствует началу сентября. Среднесуточные температуры отстают от нормы на 2-3 градуса, а днём столбики термометров не превышают 15…18 градусов тепла.
Есть в области районы, которых не коснулись избыточные осадки этого лета. В Тынде с начала месяца выпало всего 11 миллиметров дождя, а в Сковородине – 2 миллиметра.
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